Американська бізнесвумен і медійна особистість Періс Гілтон разом із конгресвумен Александрія Окасіо-Кортес виступила біля Капітолія у Вашингтоні. Вони закликали Палату представників США ухвалити законопроєкт DEFIANCE Act, який має посилити захист людей від сексуальних зображень, створених за допомогою штучного інтелекту без їхньої згоди.

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на CBS News , до Гілтон та Окасіо-Кортес також приєдналися конгресвумен від Республіканської партії Лорел Лі та люди, які постраждали від поширення інтимних діпфейків.

Тема має особливе значення для зірки

Для Періс Гілтон ця тема має особисте значення. Коли їй було 19 років, у мережу потрапило інтимне відео за її участю, оприлюднене без її згоди.

За словами знаменитості, в інтернеті існує понад 100 тисяч сексуалізованих діпфейків із її зображенням.

"Якщо таке може статися з людиною, яка має мої ресурси та можливості, уявіть, наскільки беззахисною може почуватися юна дівчина, яка стикається з цим наодинці", - наголосила Гілтон.

Періс Гілтон (фото: Getty Images)

Періс Гілтон (фото: Getty Images)

Що відомо про законопроєкт

Законопроєкт DEFIANCE Act передбачає, що постраждалі зможуть подавати до суду на людей, які створюють або поширюють сексуальні зображення за допомогою ШІ без дозволу зображених на них осіб.

Також документ дозволить вимагати компенсацію. Для подання позову пропонують встановити 10-річний строк, який починатиметься з моменту виявлення порушення або досягнення повноліття.

Александрія Окасіо-Кортес наголосила, що йдеться про форму цифрового сексуального насильства, а постраждалі повинні мати можливість притягати винних до відповідальності.

Періс Гілтон звернулася безпосередньо до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших представників керівництва Конгресу із закликом не відкладати розгляд документа.

Вона наголосила, що без ухвалення закону до завершення поточної сесії законодавчий процес доведеться розпочинати заново.