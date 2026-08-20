Оля Полякова с дочерью попала в ДТП по дороге в Одессу: авто взлетело в кювет

Украинская певица Оля Полякова вместе со старшей дочерью Марией попала в серьезное ДТП по дороге в Одессу. В автомобиль, в котором они ехали, врезалась другая машина, после чего авто артистки взмыло в кювет. Дочь Поляковой получила травмы и была передана медикам.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram Оли Поляковой.

Что произошло с Олей Поляковой

ДТП произошло поздно вечером 19 августа, когда певица вместе с дочерью ехала в Одессу.

По словам артистки, в их машину врезался другой автомобиль, в результате чего транспортное средство оказалось в кювете.

Полякова сразу же показала последствия аварии в своих Instagram-stories.

Оля Полякова (фото: facebook.com.polyakovamusic)

"Боже, люди, мы только что попали в аварию и Маша сломала нос… Короче, кто-то в нас врезался, мы в кювет взлетели", - рассказала певица.

Оля Полякова (фото: facebook.com.polyakovamusic)

В результате столкновения Мария травмировала нос и зубы. На опубликованных кадрах видно, как девушка садится в автомобиль скорой помощи.

Оля Полякова (фото: facebook.com.polyakovamusic)

На месте ДТП произошел конфликт

После аварии Полякова подошла к другому автомобилю, который, по ее словам, был причастен к столкновению.

У машины артистка увидела мужчину и начала снимать его на телефон, предполагая, что он мог быть за рулем. В ответ мужчина выбил смартфон из рук певицы.

При этом впоследствии появилась информация, что за рулем другой машины могла находиться якобы разворачивавшаяся на дороге девушка. Сама Полякова ссылалась на слова очевидцев.

Оля Полякова (фото: facebook.com.polyakovamusic)

Кто именно находился за рулем и кто является виновником ДТП, официально не установлено.

По состоянию на утро 20 августа стражи порядка публично не сообщали подробностей аварии.

На месте происшествия работала полиция, а дочери артистки оказали медицинскую помощь.