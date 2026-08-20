Оля Полякова з донькою потрапила в ДТП дорогою до Одеси: авто злетіло в кювет
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Оля Полякова з донькою потрапила в ДТП дорогою до Одеси: авто злетіло в кювет

Доньці артистки знадобилася допомога медиків, а на місці аварії стався ще один неприємний інцидент

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Оля Полякова (фото: facebook.com.polyakovamusic)
Дата: 20 серпня 2026

Українська співачка Оля Полякова разом зі старшою донькою Марією потрапила в серйозну ДТП дорогою до Одеси. В автомобіль, у якому вони їхали, врізалася інша машина, після чого авто артистки злетіло в кювет. Донька Полякової отримала травми та була передана медикам.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram Олі Полякової.

Що сталося з Олею Поляковою

ДТП сталася пізно ввечері 19 серпня, коли співачка разом із донькою їхала до Одеси.

За словами артистки, в їхню машину врізався інший автомобіль, унаслідок чого транспортний засіб опинився в кюветі.

Полякова одразу показала наслідки аварії у своїх Instagram-stories.

Оля Полякова з донькою потрапила в ДТП дорогою до Одеси: авто злетіло в кюветОля Полякова (фото: facebook.com.polyakovamusic)

"Боже, люди, ми тільки що потрапили в аварію і Маша зламала носа… Коротше, хтось в нас врізався, ми в кювет злетіли", - розповіла співачка.

Оля Полякова з донькою потрапила в ДТП дорогою до Одеси: авто злетіло в кюветОля Полякова (фото: facebook.com.polyakovamusic)

Унаслідок зіткнення Марія травмувала ніс та зуби. На опублікованих кадрах видно, як дівчина сідає до автомобіля швидкої допомоги.

Оля Полякова з донькою потрапила в ДТП дорогою до Одеси: авто злетіло в кюветОля Полякова (фото: facebook.com.polyakovamusic)

На місці ДТП стався конфлікт

Після аварії Полякова підійшла до іншого автомобіля, який, за її словами, був причетний до зіткнення.

Біля машини артистка побачила чоловіка та почала знімати його на телефон, припускаючи, що він міг бути за кермом. У відповідь чоловік вибив смартфон із рук співачки.

При цьому згодом з'явилася інформація, що за кермом іншої машини могла перебувати дівчина, яка нібито розверталася на дорозі. Сама Полякова посилалася на слова очевидців.

Оля Полякова з донькою потрапила в ДТП дорогою до Одеси: авто злетіло в кюветОля Полякова (фото: facebook.com.polyakovamusic)

Хто саме перебував за кермом та хто є винуватцем ДТП, наразі офіційно не встановлено.

Станом на ранок 20 серпня правоохоронці публічно не повідомляли подробиць аварії.

На місці події працювала поліція, а доньці артистки надали медичну допомогу.

Теги: Оля Полякова Зірки шоу-бізнесу
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