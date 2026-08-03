Новые пары Голливуда: кто неожиданно закрутил роман в 2026 году

Первая половина 2026 года принесла немало неожиданных романов в мире знаменитостей. Кендалл Дженнер, Ким Кардашьян, Дакота Джонсон и другие звезды нашли новую любовь и заставили поклонников активно обсуждать их личную жизнь.

Кто закрутил роман в 2026 году, узнайте в материале Wave RBC.UA.

Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди

В апреле 2026 года пару заметили вместе на музыкальном фестивале Coachella. По словам очевидцев, они были очень близки.

Потом модель и актер стали активно путешествовать вместе. В сети появлялись фото отдыха на Гавайях и в Японии.

Кроме того, Кендалл и Джейкоба видели на прогулке вместе с семьей Биберов, а до этого они устраивали свидание с Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Инсайдеры говорят, что их отношения набирают обороты.



Ким Кардашьян и Льюис Гамильтон

Звезда реалити-шоу и автогонщик "Формулы-1" знакомы давно, но на этот раз их общение вышло за пределы дружбы. Первые слухи о романе появились в начале 2026 года.

Ким и Льюис стали чаще появляться на публике вместе, в частности посетили Супербоул, отдыхали в Токио и встречались во время Гран-при в Монако, где Кардашьян поддерживала спортсмена.

В апреле фотографы поймали пару во время свидания на пляже в Малибу. Они не скрывали своих чувств, обнимались и целовались. А в июле Ким порадовала публику общим селфи с любимым и дочерью Чикаго.

Кардашьян и Гамильтон (фото: instagram.com/kimkardashian)

Дакота Джонсон и Role Model (Такер Пилсбери)

В начале 2026 года 36-летнюю актрису и 28-летнего музыканта несколько раз видели на свиданиях в Лос-Анджелесе. Во время одной из встреч они покинули ресторан, держась за руки.

Весной звезд снова застукали вместе во время нежной прогулки, когда они не скрывали близости. По словам людей из окружающих, это не просто легкое увлечение - они встречаются уже несколько месяцев и постепенно развивают свои отношения.

До этого Джонсон была в многолетних отношениях с фронтменом Coldplay Крисом Мартином.

Dakota Johnson, Los Angeles'ta müzisyen Role Model (Tucker Pillsbury) ile görüntülendi. pic.twitter.com/WmbsELEdPL — Daily Magazin (@daily_magazin) June 17, 2026

Сара Пиджон и Джо Элвин

Звезда "Истории любви" и актер стали еще одной из пар, о которой заговорили в 2026 году. Сначала их заметили вместе во время прогулки в Бруклине, а вскоре они попали в объективы папарацци на романтическом свидании.

Эти отношения вызвали особый интерес, ведь для Джо это первый громкий роман после завершения шестилетних отношений с Тейлор Свифт в 2023 году. Пиджон также нечасто говорит о своих романах.

Joe Alwyn was all smiles on a date with Sarah Pidgeon weeks before ex Taylor Swift's wedding.



Video: https://t.co/qtaOD9et60 pic.twitter.com/csVTzrgADv — TMZ (@TMZ) June 15, 2026

Сидни Свиньи и Скутер Браун

Звезда "Эйфории" в этом году официально подтвердила отношения с бизнесменом, который старше ее на 17 лет. Они познакомились в 2025 году на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Италии.

Сначала они не торопились комментировать отношения, подогревая интерес общими появлениями. Однако уже весной 2026 года в соцсетях актрисы начали появляться совместные фото с любимым.

Сидни Свиньи и Скутер Браун (фото: instagram.com/sydney_sweeney)