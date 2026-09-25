Неожиданная свадьба: певица SWOIIA во второй раз вышла замуж и показала обручальные кольца Tiffany

Украинская певица SWOIIA, настоящее имя которой Екатерина Гуменюк, вышла замуж во второй раз.

Wave RBC.UA пишет об этом со ссылкой на Instagram артистки.

Как SWOIIA сообщила о свадьбе

Певица опубликовала серию романтических черно-белых фотографий. На одном из кадров мужчина обнимает ее со спины, а на руках пары можно увидеть обручальные кольца. Лицо своего избранника SWOIIA не показала.

"Лучшие моменты случаются в тишине", - подписала публикацию артистка.

SWOIIA вторично вышла замуж (фото: instagram.com/assolmusic)

На другом фото певица крупным планом показала обручальные кольца от Tiffany & Co. Рядом с украшениями лежала записка с романтическим посланием.

"Если мы продолжаем идти в это путешествие вместе, знай, что мое сердце твое сегодня, завтра и навсегда", - говорится в записке.

Имя мужа, дату и место свадьбы SWOIIA не раскрыла. Также певица пока не показала кадры с самой церемонии.

SWOIIA вторично вышла замуж (фото: instagram.com/assolmusic)

Что известно о предыдущем браке певицы

Для Екатерины Гуменюк это уже второй брак. В сентябре 2019 года она вышла замуж за бизнес-аналитика Артема Тараненко.

Свадьба пары была пышной, а наряд невесты весил более 20 килограммов.

В ноябре 2024 года SWOIIA сообщила о расставании с мужчиной. На тот момент они были около семи лет, пять из которых - в браке.

SWOIIA с бывшим мужчиной (фото: instagram.com/assolmusic)

Екатерина Гуменюк стала известна еще в детстве под сценическим именем Ассоль.

В 2023 она перезапустила музыкальную карьеру и начала выступать под псевдонимом SWOIIA.