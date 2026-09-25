Несподіване весілля: співачка SWOIIA вдруге вийшла заміж і показала обручки Tiffany

Артистка не розкрила імені обранця та деталей церемонії, опублікувавши лише чорно-білі кадри й романтичну записку
Українська співачка SWOIIA, справжнє ім’я якої Катерина Гуменюк, вдруге вийшла заміж.
Wave RBC.UA пише про це з посиланням на Instagram артистки.
Співачка опублікувала серію романтичних чорно-білих фотографій. На одному з кадрів чоловік обіймає її зі спини, а на руках пари можна побачити обручки. Обличчя свого обранця SWOIIA не показала.
"Найкращі моменти трапляються в тиші", - підписала публікацію артистка.
SWOIIA вдруге вийшла заміж (фото: instagram.com/assolmusic)
На іншому фото співачка крупним планом показала обручки від Tiffany & Co. Поруч із прикрасами лежала записка з романтичним посланням.
"Якщо ми продовжуємо йти в цю подорож разом, знай, що моє серце твоє сьогодні, завтра й назавжди", - йдеться у записці.
Імені чоловіка, дати та місця весілля SWOIIA не розкрила. Також співачка поки не показала кадрів із самої церемонії.
SWOIIA вдруге вийшла заміж (фото: instagram.com/assolmusic)
Для Катерини Гуменюк це вже другий шлюб. У вересні 2019 року вона вийшла заміж за бізнес-аналітика Артема Тараненка.
Весілля пари було пишним, а вбрання нареченої важило понад 20 кілограмів.
У листопаді 2024 року SWOIIA повідомила про розставання з чоловіком. На той момент вони були разом близько семи років, п’ять із яких - у шлюбі.
SWOIIA з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/assolmusic)
Катерина Гуменюк стала відомою ще в дитинстві під сценічним ім’ям Ассоль.
У 2023 році вона перезапустила музичну кар’єру та почала виступати під псевдонімом SWOIIA.