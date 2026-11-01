Несчастный случай на стрельбище: режиссер Майкл Манн попал в больницу

Американский режиссер Майкл Манн получил огнестрельное ранение во время тренировки с оружием в Лос-Анджелесе. Из-за случайного выстрела в ногу он был госпитализирован в больницу.

Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на TMZ .

Что известно об инциденте с оружием

83-летний Манн травмировался около 16:00 на стрельбище The Range LA. Он пытался поставить пистолет в кобуру, когда оружие внезапно выстрелило. Пуля попала в ногу.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции Лос-Анджелеса и пожарно-спасательная служба. После этого режиссера доставили в местную больницу каретой скорой помощи.

В полиции подтвердили факт стрельбы и отметили, что мужчина получил ранения в результате несчастного случая во время тренировки с оружием.

Правоохранители также подчеркнули, что он не собирался наносить себе вреда.

Журналисты обратились к представителю режиссера за комментарием, но пока не получили ответа.

Майкл Манн (фото: instagram.com/michaelmannofficial)

Что известно о Майкле Манне

Американский кинорежиссер, продюсер и сценарист приговор в Чикаго. Его отец Джек - украинский эмигрант и ветеран Второй мировой войны.

За свою карьеру четырежды был номинирован на премию "Оскар". Он наиболее известен работами в жанре криминального триллера.

Среди его фильмов - "Схватка" (Heat), "Соучастник" (Collateral), "Последний из могикан" (The Last of the Mohicans) и "Авиатор" (The Aviator).