Нещасний випадок на стрільбищі: режисер Майкл Манн потрапив до лікарні
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Нещасний випадок на стрільбищі: режисер Майкл Манн потрапив до лікарні

Творець фільму "Сутичка" отримав поранення під час тренування зі зброєю

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Майкл Манн (фото: instagram.com/michaelmannofficial)
Дата: 01 листопада 2026

Американський режисер Майкл Манн отримав вогнепальне пораненням під час тренування зі зброєю в Лос-Анджелесі. Через випадковий вистріл в ногу він був госпіталізований до лікарні.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на TMZ.

Що відомо про інцидент зі зброєю

83-річний Манн травмувався близько 16:00 на стрільбищі The Range LA. Він намагався поставити пістолет у кобуру, коли зброя раптово вистрілила. Куля влучила в ногу.

На місце події прибули співробітники поліції Лос-Анджелеса та пожежно-рятувальної служби. Після цього режисера доправили до місцевої лікарні каретою швидкої допомоги.

У поліції підтвердили факт стрілянини та зазначили, що чоловік отримав поранення внаслідок нещасного випадку під час тренування зі зброєю.

Правоохоронці також наголосили, що він не мав наміру завдавати собі шкоди.

Журналісти звернулися до представника режисера за коментарем, але поки не отримали відповідь.

Нещасний випадок на стрільбищі: режисер Майкл Манн потрапив до лікарні
Майкл Манн (фото: instagram.com/michaelmannofficial)

Що відомо про Майкла Манна

Американський кінорежисер, продюсер та сценарист виріч у Чикаго. Його батько Джек - український емігрант та ветеран Другої світової війни.

За свою кар'єру чотири рази був номінований на премію "Оскар". Він найбільш відомий роботами в жанрі кримінального трилера.

Серед його фільмів - "Сутичка" (Heat), "Співучасник" (Collateral), "Останній з могікан" (The Last of the Mohicans) та "Авіатор" (The Aviator).

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