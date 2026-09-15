"Наша семья - главное". Беременная Кейли Куоко не сдержала слез во время речи любимого на "Эмми"

Актер Том Пелфри получил свою первую премию "Эмми" за роль в сериале "Задание" (Task) и во время речи поблагодарил свою невесту Кейли Куоко, которая поддерживала его в зале. Артист посвятил победу их семье, а слова о будущей дочери довели беременную актрису до слез.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.

Том Пелфри вспомнил Кейли Куоко во время речи

На церемонии "Эмми-2026" Том победил в категории "Лучший актер второго плана в драматическом сериале" за роль Робби Прендергаста в сериале HBO "Задание". Для него это первая статуэтка.

Во время речи Пелфри обратился к Кейли, назвав ее своей возлюбленной, лучшей подругой и любимой актрисой.

"Я люблю тебя больше всего, и нашу семью. Наша семья - главное в моей жизни", - сказал актер.

Пелфри также обратился к их трехлетней дочери Матильде и будущему ребенку.

"Матильда, папа тебя любит. Маленькая девочка, папа тебя любит", - признался он.

Камера в этот момент показала Кейли Куоко, которая не смогла удержать слез, слушая речь жениха.

Образы Куоко и Пелфри на "Эмми-2026"

Актриса пришла на церемонию в светло-розовом платье Christian Siriano, которое подчеркивало ее беременный животик. Наряд был выполнен из сатина и шифона и украшен хрустальными деталями. Платье имело драпированную линию декольте, завышенную талию и длинную юбку.

Образ Куоко дополнила клатчем в тон и собрала волосы в высокую элегантную прическу. Пелфри выбрал классический черный смокинг с бабочкой.

В июне 2026 года пара объявила, что ждет второго ребенка. Позже они рассказали, что у них родится еще одна девочка.

Кейли и Том уже воспитывают дочь Матильду, родившуюся в марте 2023 года.