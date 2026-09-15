"Наша сім'я - головне". Вагітна Кейлі Куоко не стримала сліз під час промови коханого на "Еммі"

Актор Том Пелфрі отримав свою першу премію "Еммі" за роль у серіалі "Завдання" (Task) і під час промови подякував своїй нареченій Кейлі Куоко, яка підтримувала його в залі. Артист присвятив перемогу їхній родині, а слова про майбутню доньку довели вагітну акторку до сліз.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA.

Том Пелфрі згадав Кейлі Куоко під час промови

На церемонії "Еммі-2026" Том переміг у категорії "Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі" за роль Роббі Прендергаста у серіалі HBO "Завдання". Для нього це перша статуетка.

Під час промови Пелфрі окремо звернувся до Кейлі, назвавши її своєю коханою, найкращою подругою та улюбленою акторкою.

"Я люблю тебе більше за все, і нашу сім’ю. Наша сім’я - головне в моєму житті", - сказав актор.

Пелфрі також звернувся до їхньої трирічної доньки Матильди та майбутньої дитини.

"Матильдо, тато тебе любить. Маленька дівчинко, тато тебе любить", - зізнався він.

Камера в цей момент показала Кейлі Куоко, яка не змогла стримати сліз, слухаючи промову нареченого.

Образи Куоко та Пелфрі на "Еммі-2026"

Акторка прийшла на церемонію у світло-рожевій сукні Christian Siriano, яка підкреслювала її вагітний животик. Вбрання було виконане із сатину та шифону й прикрашене кришталевими деталями. Сукня мала драпіровану лінію декольте, завищену талію та довгу спідницю.

Образ Куоко доповнила клатчем у тон і зібрала волосся у високу елегантну зачіску. Пелфрі обрав класичний чорний смокінг із метеликом.

У червні 2026 року пара оголосила, що чекає на другу дитину. Згодом вони розповіли, що у них народиться ще одна дівчинка.

Кейлі і Том вже виховують доньку Матильду, яка народилася у березні 2023 року.