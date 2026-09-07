"Моя скала": Алан Бадоев показал редкие фото с отцом

Режиссер поделился личными моментами с отцом и рассказал об особой связи, которая их объединяет
Украинский режиссер Алан Бадоев умиляет поклонников новыми домашними фотографиями со своим отцом Казбеком Идрисовичем. Wave RBC.UA сообщает, что знаменитость показал личные кадры из семейного архива и поделился теплыми словами о самом близком человеке.
На фотографиях отец и сын позируют в непринужденной домашней атмосфере. Алан не стал делать с момента громкого публичного события, но просто показал теплые кадры из повседневной жизни.
По словам Бадоева, время с отцом для него всегда особенно, хотя и не лишено испытаний.
"День с папой - это всегда счастье и испытание", - пошутил Алан.
Алан Бадоев с отцом (фото: instagram.com/alanbadoev)
В то же время режиссер подчеркнул, что именно рядом с отцом испытывает особую внутреннюю силу. Казбек для него - человек, на которого можно опереться при любых обстоятельствах.
"Только с ним я чувствую безграничную силу. Он - моя скала", - признался Бадоев.
Алан отметил, что отец остается единственным человеком, перед которым ему до сих пор важно показывать свои достижения и пытаться поразить.
Алан Бадоев поделился новыми фото (фото: instagram.com/alanbadoev)
Публикация Бадоева еще раз показала его не только как известного режиссера, но и как сына, для которого семья остается важной опорой. Личными моментами с отцом Алан делится нечасто, поэтому новые кадры особенно растрогали его аудиторию.