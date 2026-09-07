"Моя скала": Алан Бадоев показал редкие фото с отцом

Украинский режиссер Алан Бадоев умиляет поклонников новыми домашними фотографиями со своим отцом Казбеком Идрисовичем. Wave RBC.UA сообщает, что знаменитость показал личные кадры из семейного архива и поделился теплыми словами о самом близком человеке.

На фотографиях отец и сын позируют в непринужденной домашней атмосфере. Алан не стал делать с момента громкого публичного события, но просто показал теплые кадры из повседневной жизни.

По словам Бадоева, время с отцом для него всегда особенно, хотя и не лишено испытаний.

"День с папой - это всегда счастье и испытание", - пошутил Алан.

Алан Бадоев с отцом (фото: instagram.com/alanbadoev)

В то же время режиссер подчеркнул, что именно рядом с отцом испытывает особую внутреннюю силу. Казбек для него - человек, на которого можно опереться при любых обстоятельствах.

"Только с ним я чувствую безграничную силу. Он - моя скала", - признался Бадоев.

Алан отметил, что отец остается единственным человеком, перед которым ему до сих пор важно показывать свои достижения и пытаться поразить.

Алан Бадоев поделился новыми фото (фото: instagram.com/alanbadoev)

Публикация Бадоева еще раз показала его не только как известного режиссера, но и как сына, для которого семья остается важной опорой. Личными моментами с отцом Алан делится нечасто, поэтому новые кадры особенно растрогали его аудиторию.