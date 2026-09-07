"Моя скеля": Алан Бадоєв показав рідкісні фото з батьком

Режисер поділився особистими моментами з батьком та розповів про особливий зв’язок, який їх об’єднує
Український режисер Алан Бадоєв розчулив шанувальників новими домашніми фотографіями зі своїм батьком Казбеком Ідрісовичем. Wave RBC.UA повідомляє, що знаменитість показав особисті кадри з сімейного архіву та поділився теплими словами про найближчу людину.
На світлинах батько й син позують у невимушеній домашній атмосфері. Алан не став робити з моменту гучної публічної події, натомість просто показав теплі кадри з повсякденного життя.
За словами Бадоєва, час із батьком для нього завжди особливий, хоча й не позбавлений випробувань.
"День із татом - це завжди щастя і випробування", - пожартував Алан.
Алан Бадоєв з батьком (фото: instagram.com/alanbadoev)
Водночас режисер наголосив, що саме поруч із батьком відчуває особливу внутрішню силу. Казбек для нього - людина, на яку можна спертися за будь-яких обставин.
"Тільки з ним я відчуваю безмежну силу. Він моя скеля", - зізнався Бадоєв.
Алан зазначив, що батько залишається єдиною людиною, перед якою йому досі важливо показувати свої досягнення та намагатися вразити.
Алан Бадоєв поділився новими фото (фото: instagram.com/alanbadoev)
Публікація Бадоєва вкотре показала його не лише як відомого режисера, а й як сина, для якого родина залишається важливою опорою. Особистими моментами з батьком Алан ділиться нечасто, тому нові кадри особливо розчулили його аудиторію.