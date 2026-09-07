"Моя скеля": Алан Бадоєв показав рідкісні фото з батьком

Український режисер Алан Бадоєв розчулив шанувальників новими домашніми фотографіями зі своїм батьком Казбеком Ідрісовичем. Wave RBC.UA повідомляє, що знаменитість показав особисті кадри з сімейного архіву та поділився теплими словами про найближчу людину.

На світлинах батько й син позують у невимушеній домашній атмосфері. Алан не став робити з моменту гучної публічної події, натомість просто показав теплі кадри з повсякденного життя.

За словами Бадоєва, час із батьком для нього завжди особливий, хоча й не позбавлений випробувань.

"День із татом - це завжди щастя і випробування", - пожартував Алан.

Алан Бадоєв з батьком (фото: instagram.com/alanbadoev)

Водночас режисер наголосив, що саме поруч із батьком відчуває особливу внутрішню силу. Казбек для нього - людина, на яку можна спертися за будь-яких обставин.

"Тільки з ним я відчуваю безмежну силу. Він моя скеля", - зізнався Бадоєв.

Алан зазначив, що батько залишається єдиною людиною, перед якою йому досі важливо показувати свої досягнення та намагатися вразити.

Алан Бадоєв поділився новими фото (фото: instagram.com/alanbadoev)

Публікація Бадоєва вкотре показала його не лише як відомого режисера, а й як сина, для якого родина залишається важливою опорою. Особистими моментами з батьком Алан ділиться нечасто, тому нові кадри особливо розчулили його аудиторію.