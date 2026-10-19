Меган Маркл рассказала, чем увлекается ее дочь в Британии: "Ей это очень нравится"

Герцогиня призналась, каким занятиям девочка посвящает время и что доставляет ей радость
Меган Маркл поделилась подробностями об увлечении своей дочери, принцессы Лилибет. По словам герцогини Сассекской, пятилетняя девочка увлекается гимнастикой.
Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на сайт People, об этом Меган рассказала во время общения с детьми в Ноттингеме, куда она приехала вместе с мужем, принцем Гарри.
Супруги посетили Community Recording Studio (CRS) - благотворительную организацию, основанную в 1991 году, которая помогает молодежи открывать для себя музыку и овладевать звукозаписью.
В ходе визита Меган приобщилась к мастер-классу, посвященному развитию уверенности в себе. Там она пообщалась с учениками местной школы в возрасте от 10 до 11 лет, которые производили браслеты дружбы и делились тем, что доставляет им радость.
Во время разговора детям предложили ответить на вопрос: "Когда вы себя чувствуете само собой?". Одна из участниц рассказала, что это ощущение появляется, когда она занимается любимыми делами, в частности, гимнастикой и рукоделием.
В ответ герцогиня вспомнила об увлечении своей дочери. "Моя дочь сейчас занимается гимнастикой. Ей это очень нравится", - сказала Меган.
Также во время визита супруги Сассекские пообщались с местными жителями, которые собрались, чтобы поздравить их.
Меган Маркл и принц Гарри воспитывают двоих детей - семилетнего принца Арчи и пятилетнюю принцессу Лилибет. Супруги остались жить в США после того, как в 2020 году отказались от исполнения обязанностей старших членов британской королевской семьи.