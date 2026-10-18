Выехать или остаться? Как принять сложное решение в условиях постоянного стресса

Вопрос "выехать или остаться?" часто звучит так, будто где-то существует правильный ответ. Но в условиях войны и неопределенности невозможно принять решение, которое гарантировано избавит от тревоги. Мы не знаем, что произойдет через месяц, удастся ли адаптироваться за границей и когда появится возможность вернуться.

Как принимать решения в условиях стресса и тревоги, рассказала для Wave.RBC кризисный психолог, психотерапевт, специалист платформы Betobee и основательница психологического центра "Clinic of Happiness" в Варшаве Юлия Носенко.

Эксперт отмечает, что задача человека состоит не в том, чтобы угадать будущее или найти идеальный вариант. Важно принять достаточно безопасное и посильное решение на сегодняшний день, опираясь на реальные обстоятельства, собственные ресурсы и состояние здоровья.

Почему этот выбор так сложен

По словам Юлии Носенко, вынужденная эмиграция может стать тяжелым травматическим опытом. Человек покидает не только дом или город. Он теряет привычные маршруты, ежедневные ритуалы, близкий круг, язык, понятные правила и профессиональные связи.

В новой стране приходится разбираться с документами, жильем, работой, школой для детей и медициной, иногда не зная языка и не имея рядом знакомых.

"К этому часто добавляется ответственность за детей, пожилых родителей или других близких. Внутри появляются вопросы: "А если у меня не получится?", "А если мы не адаптируемся?". А когда родные остаются в Украине, человек может переживать еще и разлуку, чувствовать бессилие и вину за то, что сам находится в безопасности", - говорит психолог.

Когда нервная система давно живет в опасности

В состоянии хронического стресса психика начинает держаться за любую предсказуемость. Даже место, где уже давно опасно и некомфортно, может казаться надежнее неизвестности.

А в Украине хотя бы понятно, где ближайшее укрытие, к кому обратиться, как добраться на работу и что делать после сигнала тревоги. За границей придется заново выстраивать почти каждую часть жизни.

Когда нервная система длительно находится в режиме угрозы, внимание сужается. Сложнее видеть несколько вариантов, оценивать последствия и выдерживать новую неопределенность.

Организм ищет способ снизить напряжение: кто-то замирает и откладывает решение, кто-то резко едет после очередного обстрела, а кто-то направляет силы на борьбу.

"Я часто слышала от клиентов: "Я уже привык к войне и обстрелам". Человек действительно может научиться выполнять необходимые действия и реагировать не так остро. Однако длительный стресс продолжает влиять на сон, тело, концентрацию, настроение и способность принимать решения. Внешнее спокойствие еще не означает внутреннего ощущения безопасности", - объясняет експертка.

Принимать решение о выезде в состоянии постоянного стресса сложно (фото: Getty Images)

Резко уехать или годами ждать

В этом выборе, по словам специалиста, есть две крайности. В одном случае человек годами ждет подходящего момента и абсолютной уверенности: "Здесь хотя бы все знакомо, а там полная неизвестность". Психика находит аргументы в пользу привычного варианта, ибо определенность хотя бы ненадолго снижает тревогу.

В ином случае решение возникает мгновенно после события, которое уже невозможно выдержать: взрыва рядом с домом, попадания в соседний дом, угрозы детям или близким. В таком состоянии скорый выезд может быть способом спасти жизнь. Паника в реальной опасности не делает решение неверным.

"Сам переезд не завершает этот процесс. Уехать физически и почувствовать себя в безопасности психологически – это разные этапы. Впереди поиск жилья и работы, легализация, язык, одиночество и создание нового круга общения. Человек уже может быть в более безопасном месте, а его нервная система еще долго живет так, будто опасность рядом", - отметил он.

Реальная угроза и тревожные сценарии

Психолог объясняет, что во время войны нельзя сказать человеку, что все его страхи придуманы, поскольку – угроза реальна. В то же время мозг может достраивать самые плохие сценарии и переживать возможное событие так, словно оно уже произошло. Мысль "что-нибудь может случиться" превращается в уверенность "это обязательно произойдет".

"Разделить факты, вероятности и катастрофические прогнозы помогают конкретные вопросы: что происходит сейчас? Какие факты подтверждают мое мнение? Какие еще варианты возможны? На что я могу повлиять? Такая работа не отрицает опасность, она возвращает способность видеть ситуацию шире", - говорит она.

Жизнь между двумя реальностями

После выезда многие продолжают жить в ожидании: вот-вот все закончится, и я вернусь домой. Они не обустраивают жилье, не строят планы, не вкладываются в изучение языка и откладывают жизнь на потом. Физически человек здесь, а эмоционально пытается оставаться там. Это состояние между двумя реальностями, при котором трудно ощутить сопротивление в любой из них.

Юлия Носенко говорит, что к этому часто присоединяется вина: "Мои близкие остались в Украине, как я могу радоваться здесь?" Кое-кто перестает вести социальные сети, скрывает приятные моменты и стесняется обычного спокойного дня. Человек запрещает себе жить, хотя его страдания не защищают оставшихся.

"Я самая первые полгода после переезда жила в состоянии замирания и ждала, что все скоро закончится. В определенный момент мне пришлось принять решение: я начинаю жить здесь, а дальнейшие шаги буду делать тогда, когда появятся новые обстоятельства. Это не было обещанием остаться навсегда. Это было разрешением не ставить собственную жизнь на паузу", - делится опытом психолог.

Опорой могут стать связь с близкими, работа с украинскими компаниями, донаты, волонтерство, домашние ритуалы, украинское сообщество и новые друзья. Так человек сохраняет связь с домом и постепенно создает жизнь там, где находится сейчас.

Не всегда все члены семьи могут принять одинаковое решение (фото: Getty Images)

Если семья не может договориться

Решение о выезде нередко влечет за собой тяжелые семейные конфликты. Один из партнеров хочет вывезти детей, другой не готов покинуть дом, работу или родителей. Взрослый ребенок может отказываться от собственной безопасности из-за ответственности за родных. По словам специалиста, в ее практике были отношения, не выдержавшие эти конфликты.

Именно поэтому, она советует начинать с честного разговора о страхах, потребностях, обязанностях и ценностях каждого. Важно обсудить, кто и куда едет, на какой срок, как семья будет поддерживать связь и что будет делать в случае изменения ситуации.

"Но договориться удается не всегда. Тогда человеку приходится искать решение, в котором он не отказывается от себя и принимает во внимание тех, за кого действительно отвечает. Мне близок принцип "кислородной маски в самолете": сначала позаботиться о собственной способности дышать, чтобы иметь силы помогать другим. Иногда с более безопасного места человек может дать своим близким и своей стране намного больше, чем в состоянии постоянного истощения", - говорит Юлия Носенко.

Вопросы, которые помогают услышать себя

Эксперт дает несколько полезных советов, которые помогут посмотреть на реальную ситуацию:

Где сейчас объективно безопаснее?

Какими ресурсами я владею?

Какой вариант могут выдержать мое тело и психика?

Что я потеряю и что получу?

Что зависит от меня?

Как это решение влияет на мое здоровье?

Следует спросить себя: что для меня важно?

Какие ценности поддерживает каждый вариант?

Что я чувствую и как хотела бы чувствовать себя?

Чью жизнь я пытаюсь прожить, когда принимаю это решение?

"Решение не обязательно должно быть окончательным. Можно сказать себе: "Я уезжаю на три месяца, а потом снова оцениваю ситуацию". Следует определить дату пересмотра и критерии: безопасность, самочувствие, жилье, работу, состояние детей. Кто-то после попытки остается, кто-то возвращается. Изменение решения не означает поражение", - отмечает она.

Эксперт добавляет, что в этот период нормально просить о помощи. Психолог, не вовлеченный в семейный конфликт и не заинтересованный в конкретном выборе, может помочь отделить собственное желание от давления, вины и паники. Решение все равно остается за самим человеком.

Уехать или остаться? Правильного ответа нет (фото: Getty Images)

Почему чужая уверенность не дает ответа

Психолог отмечает, что все эти фразы "едь немедленно", "что ты там забыла", "нормальные люди остаются" или "ради детей ты обязана уехать" - нарушают границы.

Тот, кто дает советы, не живет в теле другого человека, не владеет его ресурсами и не будет нести последствий выбора. Чужая уверенность часто отражает чужой опыт и страхи.

Для кого-то выезд станет облегчением, для кого-то потеря привычной территории, языка и связей будет очень тяжелой. Дом может давать ощущение принадлежности даже в опасности.

Жизнь за границей дает физическую безопасность, но может принести одиночество и зависимость от документов. Здесь нет ответа, одинаково правильного для всех. Важно выстраивать границы с теми, кто давит и оставлять за собой право решать.

"Я живу в эмиграции почти пять лет и до сих пор иногда чувствую, что мы здесь в гостях и имеем меньше прав. Когда приезжаю в Украину, тело будто выдыхает: я на своей территории, говорю на своем языке и понимаю, как все устроено. За границей много сил забирают легализация, документы и правила, которые постоянно меняются. К этому добавляются ксенофобия, меньше знакомых людей и отсутствие привычных способов решать повседневные проблемы. Этот опыт не делает выезд ошибкой. Он напоминает, что безопасность состоит также из прав, стабильности, связей, языка, предсказуемости и влияния на собственную жизнь", - делится личным опытом Юлия.

Решение, которое можно просмотреть

Эксперт отмечает, что любое решение можно просмотреть. Выбор в пользу своей безопасности не делает человека предателем. За решением остаться могут стоять и смелость и страх потерять последнюю знакомую опору.

За решением выехать могут стоять и желание спастись, и ответственность за детей, и надежда сохранить силы для дальнейшей жизни.

"Самое важное здесь - это оставаться в контакте с собой, бережно относиться к собственному состоянию и помнить, что сегодняшний выбор - не приговор на всю жизнь. Мы не можем знать будущее. Но можем оценить происходящее сейчас, попросить поддержки и сделать следующий посильный шаг в сторону жизни и безопасности", - резюмирует Юлия Носенко.