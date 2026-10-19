Меган Маркл розповіла, чим захоплюється її донька у Британії: "Їй це дуже подобається"

Подружжя відвідало Community Recording Studio (CRS)- благодійну організацію, засновану в 1991 році, яка допомагає молоді відкривати для себе музику та опановувати звукозапис.

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на сайт People , про це Меган розповіла під час спілкування з дітьми в Ноттінгемі, куди вона приїхала разом із чоловіком, принцом Гаррі.

Що відомо про захоплення принцеси Лілібет

Під час візиту Меган долучилася до майстер-класу, присвяченого розвитку впевненості в собі. Там вона поспілкувалася з учнями місцевої школи віком від 10 до 11 років, які виготовляли браслети дружби та ділилися тим, що приносить їм радість.

Під час розмови дітям запропонували відповісти на запитання: "Коли ви почуваєтеся найбільш собою?". Одна з учасниць розповіла, що це відчуття з’являється, коли вона займається улюбленими справами, зокрема гімнастикою та рукоділлям.

Меган Маркл і принц Гаррі з донькою (фото: instagram.com/meghan)

У відповідь герцогиня згадала про захоплення своєї доньки. "Моя донька зараз займається гімнастикою. Їй це дуже подобається", - сказала Меган.

Також під час візиту подружжя Сассекських поспілкувалося з місцевими жителями, які зібралися, щоб привітати їх.

Меган Маркл і принц Гаррі виховують двох дітей - семирічного принца Арчі та п’ятирічну принцесу Лілібет. Подружжя залишилося жити у США після того, як у 2020 році відмовилося від виконання обов’язків старших членів британської королівської родини.