Кардаш’ян в архівній Balenciaga, а Свіфт у Dior: найкращі образи зірок на Academy Museum Gala 2026

У Лос-Анджелесі відбувся шостий щорічний гала-вечір Academy Museum Gala, який зібрав знаменитостей кіно, музики та моди. Кім Кардаш'ян, Тейлор Свіфт, Шарліз Терон та інші зірки продемонстрували вишукані образи від провідних модних домів.

Кім Кардаш'ян

Зірка реаліті звернулася до архівів Balenciaga та обрала вінтажну сукню бренду 1951 року без бретельок із рожевою стрічкою на декольте, мереживними деталями та великим бантом на спині. Образ доповнили багатошарове діамантове кольє Leviev, масивні сережки з діамантами та зачіска у стилі Елізабет Тейлор.



Тейлор Свіфт

Артистка з'явилася на хіднику в ніжно-блакитній сукні Dior. Вбрання прикрашав бант із коштовним оздобленням, а серед аксесуарів були діамантові платинові сережки Chopard, каблучка та браслет із діамантами.



Шарліз Терон

Акторка, яка цього вечора отримала Icon Award за внесок у кіноматограф, обрала прозору чорну сукню від Tom Ford.



Кендалл Дженнер

Модель сяяла в сукні Valentino в трендовий горох. У ній чорний топ без бретельок поєднувався з білою спідницею з великими чорними колами та високим розрізом на стегні.

На заході також окремо з'явився коханий зірки Джейкоб Елорді, який постав перед камерами у чорному класичному костюмі з метеликом та в окулярах.

Алекса Демі

Зірка серіалу "Ейфорія" обрала сукню кольору baby blue від Chanel. Вона мала оздоблення з пір'я в зоні декольте та вздовж стегон.



Кейт Гадсон

Акторка з'явилася на гала-вечорі в скульптурній сукні відтінку шампань від Armani Privé. Вбрання без бретельок прикрашали кристали та делікатні волани.



Сабріна Карпентер

Артистка обрала кутюрну сукню Giorgio Armani Privé насиченого синього кольору. Головними акцентами вбрання стали вирізи на талії, відкрита спина та кришталеві китиці на бретелях.

Гейлі Бібер

Модель віддала перевагу ексклюзивній рожевій сукні Chanel з бісером уздовж декольте та розрізом на спині.



Дженелл Моне

Співачка підкорила появою в кобальтовій сукні з паєтками та елементом у формі крила метелика від Robert Wun. Вона доповнила її прозорими рукавичками та прикрасою для волосся у вигляді метелика.



Джої Кінг

Акторка позувала на гала-вечорі в ексклюзивній сукні Miu Miu та прикрасах Bvlgari.