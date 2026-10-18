Кардаш’ян в архівній Balenciaga, а Свіфт у Dior: найкращі образи зірок на Academy Museum Gala 2026

На хіднику можна було побачити вінтажні сукні, кутюрні вбрання та коштовності з діамантами
У Лос-Анджелесі відбувся шостий щорічний гала-вечір Academy Museum Gala, який зібрав знаменитостей кіно, музики та моди. Кім Кардаш'ян, Тейлор Свіфт, Шарліз Терон та інші зірки продемонстрували вишукані образи від провідних модних домів.
Якими сукнями вразили зірки, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.
Зірка реаліті звернулася до архівів Balenciaga та обрала вінтажну сукню бренду 1951 року без бретельок із рожевою стрічкою на декольте, мереживними деталями та великим бантом на спині. Образ доповнили багатошарове діамантове кольє Leviev, масивні сережки з діамантами та зачіска у стилі Елізабет Тейлор.
Артистка з'явилася на хіднику в ніжно-блакитній сукні Dior. Вбрання прикрашав бант із коштовним оздобленням, а серед аксесуарів були діамантові платинові сережки Chopard, каблучка та браслет із діамантами.
Акторка, яка цього вечора отримала Icon Award за внесок у кіноматограф, обрала прозору чорну сукню від Tom Ford.
Модель сяяла в сукні Valentino в трендовий горох. У ній чорний топ без бретельок поєднувався з білою спідницею з великими чорними колами та високим розрізом на стегні.
На заході також окремо з'явився коханий зірки Джейкоб Елорді, який постав перед камерами у чорному класичному костюмі з метеликом та в окулярах.
Зірка серіалу "Ейфорія" обрала сукню кольору baby blue від Chanel. Вона мала оздоблення з пір'я в зоні декольте та вздовж стегон.
Акторка з'явилася на гала-вечорі в скульптурній сукні відтінку шампань від Armani Privé. Вбрання без бретельок прикрашали кристали та делікатні волани.
Артистка обрала кутюрну сукню Giorgio Armani Privé насиченого синього кольору. Головними акцентами вбрання стали вирізи на талії, відкрита спина та кришталеві китиці на бретелях.
Модель віддала перевагу ексклюзивній рожевій сукні Chanel з бісером уздовж декольте та розрізом на спині.
Співачка підкорила появою в кобальтовій сукні з паєтками та елементом у формі крила метелика від Robert Wun. Вона доповнила її прозорими рукавичками та прикрасою для волосся у вигляді метелика.
Акторка позувала на гала-вечорі в ексклюзивній сукні Miu Miu та прикрасах Bvlgari.