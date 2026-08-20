Меган Маркл и принц Гарри возвращаются в Британию после шести лет в США

Супруги приедут вместе с Арчи и Лилибет, которые уже этой осенью начнут обучение в британской школе
Принц Гарри и Меган Маркл планируют вернуться в Великобританию вместе со своими детьми после шести лет жизни в США.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Reuters.
По данным западных СМИ, герцог и герцогиня Сассекски вернутся в Великобританию вместе с 7-летним Арчи и 5-летней Лилибет.
Семья планирует провести в стране длительное время.
При этом Гарри и Меган не будут возвращаться к исполнению обязанностей работающих членов королевской семьи.
Жить в королевской Сассекской резиденции также не планируют.
Принц Гарри и Меган Маркл (фото: Getty Images)
Для семьи подготовили частное здание вне королевских поместий.
В то же время, пара сохранит свою недвижимость в Калифорнии, где проживала после отказа от королевских обязанностей в 2020 году.
Одним из самых больших изменений станет переезд детей.
Арчи и Лилибет уже причислены к британской школе и должны начать обучение в сентябре 2026 года. Для обоих это станет первым опытом обучения в Великобритании.
Арчи родился в Лондоне в 2019 году, однако большую часть жизни провел в США. Лилибет родилась уже в Калифорнии в 2021 году.
До этого дети Сассекских лишь несколько раз приезжали в Великобританию.
Принц Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com/alexilubomirski)
Новость о возвращении появилась на фоне постепенного потепления в отношениях Гарри с отцом, королем Чарльзом III.
По данным Reuters, в последнее время контакты между ними участились. Во время одного из недавних визитов Чарльз также провел время со своими внуками.
В то же время напряжение в отношениях Гарри с его старшим братом, принцем Уильямом, как сообщают британские и американские СМИ, до сих пор сохраняется.
Сам Гарри неоднократно говорил о желании наладить отношения с семьей.
Возвращение Сассекских в Британию может стать одним из самых больших поворотов в их жизни после 2020 года, когда пара отказалась от статуса старших работающих членов королевской семьи и переехала в США.