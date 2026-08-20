Меган Маркл і принц Гаррі повертаються до Британії після шести років у США

Принц Гаррі та Меган Маркл планують повернутися до Великої Британії разом зі своїми дітьми після шести років життя у США.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Reuters .

Що відомо про повернення Гаррі та Меган

За даними західних ЗМІ, герцог і герцогиня Сассекські повернуться до Великої Британії разом із 7-річним Арчі та 5-річною Лілібет.

Родина планує провести у країні тривалий час.

При цьому Гаррі та Меган не повертатимуться до виконання обов'язків працюючих членів королівської родини.

Жити у королівській резиденції Сассекські також не планують.

Принц Гаррі та Меган Маркл (фото: Getty Images)

Для сім'ї підготували приватний будинок поза межами королівських маєтків.

Водночас пара збереже свою нерухомість у Каліфорнії, де проживала після відмови від королівських обов'язків у 2020 році.

Діти Гаррі та Меган навчатимуться у Британії

Однією з найбільших змін стане переїзд дітей.

Арчі та Лілібет уже зараховані до британської школи та мають розпочати навчання у вересні 2026 року. Для обох це стане першим досвідом навчання у Великій Британії.

Арчі народився у Лондоні у 2019 році, однак більшу частину життя провів у США. Лілібет народилася вже у Каліфорнії у 2021 році.

До цього діти Сассекських лише кілька разів приїжджали до Великої Британії.

Принц Гаррі та Меган Маркл (фото: instagram.com/alexilubomirski)

Що відбувається у стосунках Гаррі з королівською родиною

Новина про повернення з'явилася на тлі поступового потепління у стосунках Гаррі з батьком, королем Чарльзом III.

За даними Reuters, останнім часом контакти між ними стали частішими. Під час одного з недавніх візитів Чарльз також провів час зі своїми онуками.

Водночас напруга у стосунках Гаррі з його старшим братом, принцом Вільямом, як повідомляють британські та американські ЗМІ, досі зберігається.

Сам Гаррі раніше неодноразово говорив про бажання налагодити стосунки з родиною.

Повернення Сассекських до Британії може стати одним із найбільших поворотів у їхньому житті після 2020 року, коли пара відмовилася від статусу старших працюючих членів королівської родини та переїхала до США.