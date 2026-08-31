Кристина Присяжнюк без фильтров: о бьюти-привычках, любимых блюдах и песне "Державна"

Украинская певица Кристина Присяжнюк рассказала о своих бьюти-привычках, любимых вещах этой осенью, слабости к выпечке и семейных блюдах. В эксклюзивном блиц-интервью для Wave RBC.UA она также поделилась личной историей песни "Державна" и рассказала, почему ее звучание особенно важно именно сегодня.

С каких бьюти-ритуалов начинается твое утро?

Начинается он совершенно базово: с умывания, тонизации кожи, увлажняющего крема и чего-то легкого под глаза - сыворотки или крема для зоны вокруг глаз.

Также недавно я открыла для себя криокульки. Если утром у меня немного больше времени, делаю ими массажик. Мне очень нравится!

Какие три косметических средства всегда есть в твоей косметичке?

Если говорить именно о декоративной косметике, то это тональный кушон, румяна и блеск или бальзам для губ.

Кристина Присяжнюк (фото предоставлено певицей)

Решилась бы ты на радикальные бьюти-эксперименты или хирургическое вмешательство?

Сейчас соцсети действительно переполнены разными экспресс-процедурами и уходными лайфхаками. Но я, наверное, не решилась бы на кардинальные эксперименты с внешностью, касающиеся хирургического вмешательства.

Я бы никогда не сделала себе круговую подтяжку или что-то вроде блефаропластики - очень этого боюсь.

Но, как говорится, никогда не говори "никогда", ведь медицина и косметология постоянно развиваются, и мы не знаем, что будет через 10 лет.

Какая вещь в твоем шкафу станет самой любимой этой осенью?

В повседневной жизни я сейчас предпочитаю стиль кежуала, потому что каблуков мне хватает в сценической жизни. Думаю, моей любимой вещью станет спортивный костюм из легкой плащевки.

Кристина Присяжнюк (фото предоставлено певицей)

Как ты относишься к питанию и поддержанию физической формы?

Что касается фигуры, это достаточно болезненная тема, ведь я очень склонна к полноте - мне легко набрать лишние килограммы. Сейчас я очень переживаю из-за того, что спорт временно отсутствует в моей жизни из-за здоровья. Надеюсь, совсем скоро смогу возобновить тренировки.

Но, несмотря ни на что, я делаю легкую зарядку с фитнес-резиночками каждое утро дома. Конечно, ограничиваю себя в еде, не им все подряд. Стараюсь питаться правильно, питательно и полезно. Иногда позволяю себе фастфуд, но конечно стараюсь контролировать количество такой пищи.

У тебя есть какая-то тайная слабость?

Да, и она преследует меня на протяжении всей жизни. Это выпечка - и соленая, и сладкая. Я люблю разные вариации с сыром, сладким сыром, соленой моцареллой, разными начинками и фруктами. Одним словом, выпечка и булочки - моя слабость.

Кристина Присяжнюк (фото предоставлено певицей)

Любишь ли ты готовить и какое твое коронное блюдо?

Да, я очень люблю готовить, особенно когда для этого достаточно времени. Хотя могу и за 20 минут приготовить первое, второе и третье, если в этом нуждаются детки и семья.

А коронное блюдо, как говорят мои домашние, - это, скорее всего, борщ и крылышки в медовом соусе.

Что помогает тебе вернуть внутренний ресурс и перезагрузиться?

Возвратить внутренний ресурс мне очень помогает сон. Также я очень люблю массаж и просто семейные прогулки по городу - места, которые помогают выдохнуть.

В действительности я человек воды, человек моря. Всегда туда стараюсь и жду случая уехать в отпуск. Но в то же время очень люблю и горы, обожаю наши Карпаты. Мы часто ездим в Яремче прямо на прогулку, чтобы подышать свежим горным воздухом и отдохнуть мыслями, душой и телом.

Также очень люблю родную деревню моего папы - Слободку. Когда мы туда приезжаем, я чувствую себя в безопасности и гармонии с природой. Это мое место силы с детства.

Кристина Присяжнюк (фото предоставлено певицей)

Что ты чувствовала, работая над песней "Державна" и адаптируя ее строки к настоящему времени?

Эта песня для меня очень особенная. Что я ощущала? Различный спектр эмоций. Это была и грусть, ведь нет ни одного дня, когда бы я не вспоминала папу, не скучала по нему и когда у меня не проступали слезы на глазах.

Когда мы работали над песней и адаптировали ее к настоящему времени, мне не хотелось ничего менять. Когда она создавалась, Украина была другой. Мне, напротив, хотелось показать, насколько каждое слово и каждая строчка актуальны сегодня.

Сейчас эти слова звучат еще острее. Для меня это и личная история, и возможность продолжить то, что в свое время отец начал.

Почему важно подарить этой песне новое дыхание именно сейчас?

Потому что из-за тех страшных событий, которые мы проживаем сегодня, каждый из нас больше всего нуждается в поддержке, единстве и возможности слышать слова любви к своей стране и к тем, кто ее защищает и борется.

Это еще один способ признаться в любви к нашему государству и нашей земле.

Кристина Присяжнюк (фото предоставлено певицей)

Как собиралась команда исполнителей для этого проекта и что значит такая синергия голосов?

Все произошло как-то очень естественно. В проекте приняли участие именно те люди, которые и должны были быть в нем. Мне хотелось объединить разных артистов, но прежде всего - настоящие, сильные голоса, которым близки эта идея и эта песня.

В результате восемь разных голосов стали единым целым. Это и есть главный символ проекта: мы, украинцы, все разные, но страна и цель, ради которой мы боремся и держимся, у нас одна-единственная, общая.

Была ли во время съемок клипа локация, которая далась эмоционально тяжелее всего?

Нет, такой локации не было. Я в общем-то переживала за то, чтобы все прошло спокойно, без тревог, чтобы мы могли передвигаться по городу так, как задумали. Мы очень хотели снимать на красивом солнышке, на закате.

Хотелось показать город живым - таким, каким его любит каждый украинец, приезжая в столицу. Несмотря на все, Киев переживает сложные времена, но не перестает быть красивым, быстрым, насыщеным и полным жизни.

Сегодня столица вызывает у меня большое увлечение, как и люди, которые продолжают жить, работать и творить, несмотря ни на что.

Какие эмоции должно вызвать это видео у зрителей через 5 или 10 лет?

Мне очень хочется, чтобы оно напоминало не только о том сложном и страшном времени, которое мы все пережили - уже хочется говорить о нем в прошлом, - а прежде всего о нашей силе, единстве и вере. О том, что мы выстояли.

И, конечно, хочется, чтобы "Державна" раздавалась в каждом городе и селе под нашим сине-желтым флагом. Чтобы она громко звучала в родном украинском Донецке - в мирной, свободной Украине.