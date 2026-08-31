Что читает и кого слушает Сергей Жадан? Блиц с писателем и музыкантом

Wave RBC.ua также посетил "Литературную ярмарку" и пообщался с Сергеем о любимых книгах, музыке и Харькове. Детальнее читайте в блице с писателем.

Одним из организаторов фестиваля был Благотворительный фонд Сергея Жадана. Сам писатель и музыкант также провел выходные на мероприятии – общался с посетителями, проводил события и выступил на закрытии фестиваля с группой "Жадан и Собаки".

На этих выходных, с 28 по 30 августа, состоялась уже вторая "Литературная ярмарка", на которой побывали десятки известных культурных деятелей, книжных издательств и тысячи посетителей. Харьковчане имели возможность посетить интересные мероприятия, пообщаться и купить новые книги, что сейчас особенно актуально, учитывая огромные убытки после российских обстрелов.

Как вам мероприятие?

Все хорошо: много людей, хорошая публика, внимательная аудитория, много гостей. Когда делаешь такое большое мероприятие, проблемы могут возникнуть там, где ты их не ждешь, но наша команда готова ко всему.

О чем мечтаете на следующих подобных мероприятиях?

Мечтаю следующий фестиваль провести на открытом воздухе, в больших аудиториях, с большим количеством аппаратуры. Чтобы были не тысячи, а десятки тысяч человек. Но это вопрос безопасности.

Кого вы мечтаете когда-нибудь пригласить на такое мероприятие?

В этом плане у нас все хорошо, кого мы мечтаем, того и приглашаем. И очень рады, что наши авторы и гости соглашаются, обычно нам никто не отказывает. Это очень приятно, потому что здесь уже речь идет не о наших амбициях, а об уважении к харьковчанам, людям, которые живут в этом месте, работают, служат, воюют, защищают город и страну.

Любимый украинский современный писатель или писательница?

Я с большой любовью отношусь, в принципе, к литературе, слежу за тем, что появляется, за новыми именами, новыми книгами писателей, которых я читаю уже много лет. Я бы не выделял никого, потому что это будет не совсем корректно, боюсь кого-нибудь не вспомнить.

Топ-3 книги из последних прочитанных?

Первый том собрания сочинений Василия Стуса, вышедший в издательстве "Смолоскип" – это начало полного собрания сочинений Стуса. Мне кажется, это очень важно, это прям стратегическая вещь.

Традиционно нравятся книги, которые издает наш харьковчанин Александр Савчук, здесь топом не обойдешься, все очень качественно и очень интересно.

"А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" издала антологию "Украинская рыцарская поэзия" - интереснейший проект, как всегда, любовно подобранный и упорядоченный Иваном Малковичем. Учитывая, что недавно прилетело по складам “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ” и уничтожено большое количество книг, хочется призвать всех поддержать издательство.

Любимая музыкальная группа?

"Курган & Агрегат", конечно. К вашему предыдущему вопросу, кого бы я мечтал увидеть, я мечтал увидеть "Курган & Агрегат", мы их пригласили, они выступили на открытии, за что им большое спасибо.

"Курган & Агрегат" – любимая музыкальная группа Сергея Жадана (фото: instagram.com)

"Буфет" или "МакДональдс"?

"МакДональдс". Я к "Буфету", конечно, как харьковчанин, отношусь с большим уважением, но я фанат "МакДональдса". Это произошло еще до того, как в Харькове появился "Буфет".

Любимое место в Харькове?

Улица Искусств.

Чего, по вашему мнению, не хватает сейчас Харькову?

Мира, окончания войны. Война все ломает, это самое ужасное, что может быть. С одной стороны, мы видим сотни прекрасных замечательных фантастических людей, с другой – прилеты, пожары. Это ненормальность максимальная и очень сильно выворачивает. Но люди сильные, Харьков – сильный город, город с характером, город с чувством иронии, город со стратегическим видением своего будущего.