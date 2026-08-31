Що читає та кого слухає Сергій Жадан? Бліц з письменником та музикантом

Сергія Жадан розповів про улюблене місце в Харкові та порадив топ-3 книжки з останніх прочитаних
На цих вихідних, з 28 по 30 серпня, відбувся вже другий “Літературний ярмарок”, на якому побували десятки відомих культурних діячів, книжкових видавництв та тисячі відвідувачів. Харківʼяни мали змогу відвідати цікаві заходи, поспілкуватись та купити нові книжки, що зараз особливо актуально, зважаючи на величезні збитки в сфері після російських обстрілів.
Одним з організаторів фестивалю був Благодійний фонд Сергія Жадана. Сам письменник та музикант також провів вихідні на заході – спілкувався з відвідувачами, проводив події та виступив на закритті фестивалю з гуртом “Жадан і Собаки”.
Wave RBC.ua також відвідав “Літературний ярмарок” і поспілкувався з Сергієм про улюблені книжки, музику та Харків. Детальніше читайте в бліці з письменником.
Все добре: багато людей, хороша публіка, уважна аудиторія, багато гостей. Коли робиш такий великий захід, проблеми можуть виникнути там, де ти їх не чекаєш, але наша команда готова до всього.
Мрію наступний фестиваль провести на відкритому повітрі, у великих аудиторіях, з великою кількістю апаратури. Щоб були не тисячі, а десятки тисяч людей. Але це питання безпеки.
В цьому плані в нас все добре, кого ми мріємо, того і запрошуємо. І дуже тішимося, що наші автори та гості погоджуються, зазвичай нам ніхто не відмовляє. Це дуже приємно, бо тут вже йдеться не про наші амбіції, а про повагу до харківʼян, до людей, які живуть в цьому місці, працюють, служать, воюють, захищають місто та країну.
Я з великою любовʼю ставлюсь, в принципі, до літератури, слідкую за тим, що зʼявляється, за новими іменами, новими книжками письменників, яких я читаю вже багато років. Я би не відокремлював нікого, бо це буде не зовсім коректно, боюсь когось не згадати.
Перший том зібрання творів Василя Стуса, який вийшов у видавництві “Смолоскип” – це початок повного зібрання творів Стуса. Мені здається, це надзвичайно важливо, це прям стратегічна річ.
Традиційно подобаються книжки, які видає наш харківʼянин Олександр Савчук, тут навіть топом не обійдешся, все дуже якісно і дуже цікаво.
“А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” видала антологію "Українська лицарська поезія" – надзвичайно цікавий проект, як завжди, любовно підібраний й укладений Іваном Малковичем. Враховуючи те, що нещодавно прилетіло по складах “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ” і знищена велика кількість книжок, хочеться закликати всіх підтримати видавництво.
"Курган & Агрегат", звичайно. До вашого попереднього питання, кого би я мріяв побачити, я мріяв побачити "Курган & Агрегат", ми їх запросили, вони виступили на відкритті, за що їм велика подяка.
"Курган & Агрегат" - улюблений музичний гурт Сергія Жадана (фото: instagram.com)
“МакДональдз”. Я до “Буфету”, звичайно, як харківʼянин, ставлюся з великою повагою, але я фанат “МакДональдзу”. Це сталося ще до того, як в Харкові зʼявився “Буфет”.
Вулиця Мистецтв.
Миру, завершення війни. Війна все ламає, це найстрашніше, що може бути. З одного боку ми бачимо сотні прекрасних чудових фантастичних людей, з іншого – прильоти, пожежі. Це ненормальність максимальна і це дуже сильно вивертає. Але люди сильні, Харків сильне місто, місто з характером, місто з почуттям іронії, місто зі стратегічним баченням свого майбутнього.