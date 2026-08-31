Крістіна Присяжнюк без фільтрів: про б’юті-звички, улюблені страви та пісню "Державна"

Українська співачка Крістіна Присяжнюк розповіла про свої б’юті-звички, улюблені речі цієї осені, слабкість до випічки та сімейні страви. В ексклюзивному бліц-інтерв'ю для Wave RBC.UA вона також поділилася особистою історією пісні "Державна" та розповіла, чому її звучання особливо важливе саме сьогодні.

З яких б’юті-ритуалів починається твій ранок?

Починається він абсолютно базово: з вмивання, тонізації шкіри, зволожувального крему та чогось легенького під очі - сироватки або крему для зони навколо очей.

Також нещодавно я відкрила для себе кріокульки. Якщо зранку маю трохи більше часу, роблю ними масажик. Мені дуже подобається!

Які три косметичні засоби завжди є у твоїй косметичці?

Якщо говорити саме про декоративну косметику, то це тональний кушон, рум’яна і блиск або бальзам для губ.

Крістіна Присяжнюк (фото надано співачкою)

Чи наважилася б ти на радикальні б’юті-експерименти або хірургічне втручання?

Зараз соцмережі дійсно переповнені різними експрес-процедурами та доглядовими лайфхаками. Але я, напевно, не наважилася б на кардинальні експерименти із зовнішністю, які стосуються хірургічного втручання.

Я б ніколи не зробила собі кругову підтяжку або щось на кшталт блефаропластики - дуже цього боюся.

Але, як то кажуть, ніколи не кажи "ніколи", адже медицина й косметологія постійно розвиваються, і ми не знаємо, що буде через 10 років.

Яка річ у твоїй шафі стане найулюбленішою цієї осені?

У повсякденному житті я зараз надаю перевагу стилю кежуал, тому що підборів мені вистачає у сценічному житті. Думаю, моєю найулюбленішою річчю стане спортивний костюм із легкої плащівки.

Крістіна Присяжнюк (фото надано співачкою)

Як ти ставишся до харчування та підтримання фізичної форми?

Що стосується фігури, це досить болюча тема, адже я дуже схильна до повноти - мені легко набрати зайві кілограми. Зараз я дуже переживаю через те, що спорт тимчасово відсутній у моєму житті через стан здоров’я. Сподіваюся, зовсім скоро зможу відновити тренування.

Але попри все, я роблю легеньку зарядку з фітнес-резиночками кожного ранку вдома. Звісно, обмежую себе в їжі, не їм усе підряд. Намагаюся харчуватися правильно, поживно та корисно. Іноді дозволяю собі фастфуд, але, звичайно, стараюся контролювати кількість такої їжі.

Чи маєш ти якусь таємну слабкість?

Так, і вона переслідує мене протягом усього життя. Це випічка - і солона, і солодка. Я люблю різні варіації з сиром, солодким сиром, солоною моцарелою, різними начинками та фруктами. Одним словом, випічка і булочки - моя слабкість.

Крістіна Присяжнюк (фото надано співачкою)

Чи любиш ти готувати і яка твоя коронна страва?

Так, я дуже люблю готувати, особливо коли для цього є достатньо часу. Хоча можу і за 20 хвилин приготувати перше, друге і третє, якщо цього потребують дітки та сім’я.

А коронна страва, як кажуть мої домашні, - це, скоріше за все, борщ і крильця в медовому соусі.

Що допомагає тобі повернути внутрішній ресурс і перезавантажитися?

Повернути внутрішній ресурс мені дуже допомагає сон. Також я дуже люблю масаж і просто сімейні прогулянки містом - місця, які допомагають видихнути.

Насправді я людина води, людина моря. Завжди туди прагну і чекаю нагоди поїхати у відпустку. Але водночас дуже люблю і гори, обожнюю наші Карпати. Ми часто їздимо до Яремча просто на прогулянку, щоб подихати свіжим гірським повітрям і відпочити думками, душею та тілом.

Також дуже люблю рідне село мого тата - Слобідку. Коли ми туди приїжджаємо, я відчуваю себе в безпеці та гармонії з природою. Це моє місце сили з дитинства.

Крістіна Присяжнюк (фото надано співачкою)

Що ти відчувала, працюючи над піснею "Державна" та адаптуючи її рядки до сьогодення?

Ця пісня для мене дуже особлива. Що я відчувала? Різний спектр емоцій. Це був і сум, адже немає жодного дня, коли б я не згадувала тата, не сумувала за ним і коли в мене не проступали сльози на очах.

Коли ми працювали над піснею та адаптували її до сьогодення, мені не хотілося нічого змінювати. Коли вона створювалася, Україна була іншою. Мені, навпаки, хотілося показати, наскільки кожне слово і кожен рядок актуальні сьогодні.

Зараз ці слова звучать ще гостріше. Для мене це і особиста історія, і можливість продовжити те, що свого часу почав тато.

Чому важливо було подарувати цій пісні нове дихання саме зараз?

Тому що через ті страшні події, які ми проживаємо сьогодні, кожен із нас найбільше потребує підтримки, єдності та можливості чути слова любові до своєї країни і до тих, хто її обороняє та виборює.

Це ще один спосіб зізнатися в коханні до нашої держави та нашої землі.

Крістіна Присяжнюк (фото надано співачкою)

Як збиралася команда виконавців для цього проєкту і що означає така синергія голосів?

Все відбулося якось дуже природно. У проєкті взяли участь саме ті люди, які й повинні були в ньому бути. Мені хотілося об’єднати різних артистів, але перш за все - справжні, сильні голоси, яким близькі ця ідея та ця пісня.

У результаті вісім різних голосів стали єдиним цілим. Це і є головний символ проєкту: ми, українці, всі різні, але країна і мета, заради якої ми боремося та тримаємося, у нас одна-єдина, спільна.

Чи була під час зйомок кліпу локація, яка далася емоційно найважче?

Ні, такої локації не було. Я загалом переживала за те, щоб усе пройшло спокійно, без тривог, щоб ми могли пересуватися містом так, як задумали. Ми дуже хотіли знімати на красивому сонечку, на заході сонця.

Хотілося показати місто живим - таким, яким його любить кожен українець, приїжджаючи до столиці. Попри все, Київ переживає складні часи, але не перестає бути красивим, швидким, насиченим і сповненим життя.

Сьогодні столиця викликає в мене неабияке захоплення, як і люди, які продовжують жити, працювати та творити попри все.

Які емоції має викликати це відео у глядачів через 5 чи 10 років?

Мені дуже хочеться, щоб воно нагадувало не лише про той складний і страшний час, який ми всі пережили - вже хочеться говорити про нього в минулому часі, - а передусім про нашу силу, єдність і віру. Про те, що ми вистояли.

І, звісно, хочеться, щоб "Державна" лунала в кожному місті та селі під нашим синьо-жовтим стягом. Щоб вона гучно звучала у рідному українському Донецьку - у мирній, вільній Україні.