Криштиану Роналду и Джорджина Родригес заключили брачный договор: что известно об условиях

Пара определила имущественный режим только в сутки до частной церемонии в Португалии
Португальский футболист Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес перед тайной свадьбой позаботились не только о церемонии, но и о юридической стороне брака. За день до того, как пара официально стала мужем и женой, они заключили брачный договор и избрали режим раздельного имущества.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на португальское издание Jornal de Notícias.
Брачное соглашение Роналду и Родригес оформили 10 августа 2026 у нотариуса в Лиссабоне - всего за день до церемонии.
Документ определил для пары режим раздельного имущества. То есть после официального оформления отношений их активы не объединяются автоматически в общую собственность супругов.
Ранее вокруг возможного брачного договора Роналду и Джорджины годами ходили слухи, однако сам футболист публично не заявлял, что именно финансовые договоренности были причиной ожидания свадьбы.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес (фото: instagram.com/cristiano)
Криштиану и Джорджина поженились 11 августа 2026 года в Кашкайше, недалеко от Лиссабона.
Свадьба была гражданской и максимально камерной. Информацию о браке официально подтвердили представители футболиста.
По данным Jornal de Notícias, церемония прошла в резиденции Роналду в районе Quinta da Marinha. На ней присутствовали дети пары и только четыре свидетеля.
Интересно, что свадьба состоялась ровно через год после помолвки. 11 августа 2025 года Джорджина показала роскошное кольцо и сообщила, что сказала футболисту "да".
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились (фото: instagram.com/cristiano)
После церемонии пара не устраивала громкого публичного празднования.
Они лишь показали в соцсетях фото рук со свадебными кольцами, фактически подтвердив новый статус почти через десять лет отношений.