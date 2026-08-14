Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес уклали шлюбний договір: що відомо про умови

Португальський футболіст Кріштіану Роналду та його кохана Джорджина Родрігес перед таємним весіллям подбали не лише про церемонію, а й про юридичний бік шлюбу. За день до того, як пара офіційно стала чоловіком і дружиною, вони уклали шлюбний договір і обрали режим роздільного майна.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на португальське видання Jornal de Notícias .

Що відомо про шлюбний договір

Шлюбну угоду Роналду та Родрігес оформили 10 серпня 2026 року у нотаріуса в Лісабоні - лише за день до церемонії.

Документ визначив для пари режим роздільного майна. Тобто після офіційного оформлення стосунків їхні активи не об’єднуються автоматично в спільну власність подружжя.

Раніше навколо можливого шлюбного договору Роналду і Джорджини роками ходили чутки, однак сам футболіст публічно не заявляв, що саме фінансові домовленості були причиною тривалого очікування весілля.

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес (фото: instagram.com/cristiano)

Як пройшло таємне весілля

Кріштіану та Джорджина одружилися 11 серпня 2026 року у Кашкайші, неподалік Лісабона.

Весілля було цивільним і максимально камерним. Інформацію про шлюб офіційно підтвердили представники футболіста.

За даними Jornal de Notícias, церемонія відбулася в резиденції Роналду в районі Quinta da Marinha. На ній були присутні діти пари та лише чотири свідки.

Цікаво, що весілля відбулося рівно через рік після заручин. 11 серпня 2025 року Джорджина показала розкішну каблучку та повідомила, що сказала футболісту "так".

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес одружилися (фото: instagram.com/cristiano)

Після церемонії пара не влаштовувала гучного публічного святкування.

Вони лише показали у соцмережах фото рук із весільними обручками, фактично підтвердивши новий статус після майже десяти років стосунків.