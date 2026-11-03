В костюме и с сигарой: Сильвестра Сталлоне заметили на съемках "Короля Талсы"

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне был замечен в Нью-Йорке во время работы над новыми эпизодами криминального сериала "Король Талсы". Как сообщает Wave RBC.UA, для съемки артист выбрал образ в классическом мафиозном стиле, отвечающем характеру его персонажа.

Как выглядел актер на съемках

Сталлоне предстал перед камерами папарацци в сером костюме в тонкую полоску. Комплект состоял из двухбортного пиджака и прямых брюк со стрелками. Под жакет актер надел белую рубашку и галстук насыщенного винного оттенка.

Особенное внимание привлекали детали: черные кожаные туфли на шнуровке, золотое кольцо и металлическая брошь в форме звезд на лацкане. В нагрудном кармане виднелся бордовый платок, рядом с которым актер держал кубинскую сигару.

Образ дополняли зачесанные назад волосы и борода с усами. Благодаря сочетанию классического кроя и характерных аксессуаров Сталлоне выглядел настоящим представителем мафиозного мира.

Сильвестр Сталлоне (фото: Getty Images)

Что известно о фильме

В сериале "Король Талсы" актер олицетворяет Двайта Манфреди по прозвищу Генерал - влиятельного нью-йоркского мафиози, который после 25 лет за решеткой пытается вернуть себе место в преступном мире. Однако вместо возвращения к прежним делам босс отправляет его в Талсу в штате Оклахома.

Оказавшись в незнакомом городе, герой начинает формировать свою группировку и постепенно выстраивает криминальный бизнес. Его новое свита, неожиданные союзы и борьба за влияние становятся основой сюжета.

Сильвестр Сталлоне не только играет главную роль, но и присоединился к созданию проекта как исполнительный продюсер. Больше всего он известен по образам боксера Рокки Бальбоа во франшизе "Рокки" и бывшего военного Джона Рембо в одноименной серии фильмов.

Сталлоне не только сыграл главного героя "Рокки", но и самостоятельно написал сценарий к ленте, которая вышла в 1976 году и получила три премии "Оскар", в том числе за лучший фильм.

Также за роль в фильме "Крид" он получил номинации на премии "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль второго плана".