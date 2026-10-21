Королева Камилла надела любимую тиару Елизаветы II на торжественный вечер в Великобритании

Представители британской королевской семьи устроили торжественный прием в честь султана Омана Хайтама бин Тарика, прибывшего в Великобританию с государственным визитом. Как сообщает Wave RBC.UA, вечерний бенкет стал кульминацией первого дня пребывания монарха в стране и собрал гостей в роскошной атмосфере королевских традиций.

Королева Камилла в тиаре

Особое внимание привлекла королева Камилла, избравшая для события элегантный синий образ и одно из самых известных украшений британской королевской сокровищницы - тиара "Девушки Великобритании и Ирландии".

Эта драгоценность имеет особое значение для королевской семьи, ведь была одной из самых любимых тиар Елизаветы II. Покойная королева неоднократно появлялась в ней на официальных мероприятиях в течение своего 70-летнего правления.

История украшения началась в 1893 году. Тогда организация "Девушки Великобритании и Ирландии" подарила тиару принцессе Марии Текской по случаю ее свадьбы с герцогом Йоркским.

Султан Омана, король Чарльз, королева Камилла (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Сначала тиару декорировали жемчугом, однако позже королева Мария распорядилась заменить их бриллиантами. Украшение отличается характерными фестончатыми элементами и мотивами геральдических лилий. Ее особенность заключается и в универсальности: тиару можно трансформировать в колье.

Впоследствии драгоценность перешла по наследству к Елизавете II. В 1947 году королева Мария подарила ее внучке на свадьбу с принцем Филиппом. Елизавета настолько ценила украшение, что называла его "бабушкиной тиарой".

Королева Камилла (фото: Getty Images)

Камилла дополнила вечерний образ бриллиантового колья и длинными серьгами, которые гармонировали с тиарой. Среди королевских наград на ее наряде также был орден Королевской семьи короля Чарльза III.

Выбор тиары напомнил многолетнюю историю королевских драгоценностей, которые передаются между поколениями и остаются важной частью официального гардероба британской монархии.