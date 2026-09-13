"Копия папы". Сын Киллиана Мерфи покорил сеть сходством с отцом

19-летний парень поразил манерой поведения во время интервью
Сын звезды "Оппенгеймера" Аран Мерфи появился на премьере своего нового проекта от HBO "Молодость" (Youth), но зрителей привлекла не только его актерская работа. После его интервью в сети начали массово обсуждать и шутить, насколько он похож на своего знаменитого отца.
Что известно о юноше и что о нем пишут в сети, узнайте в материале Wave RBC.UA.
На красной дорожке премьеры сериала "Молодость" Аран пообщался с журналистами. Видеофрагменты разговора быстро разошлись соцсетями и за сутки собрали миллионы просмотров.
Однако зрителей заинтересовало не только его участие в проекте. Пользователи обратили внимание на поразительное сходство Арана с Киллианом Мерфи - от черт лица, взгляда и мимики до манеры говорить и поведения перед камерой.
they really are identical pic.twitter.com/XROUincdbQ— Kitty00 (@kittyatdawn) September 12, 2026
В соцсетях поклонники шутят, что Аран выглядит как младшая версия своего отца. Некоторые пользователи даже отмечали, что если бы не знали, кто дает интервью, все равно могли бы сразу догадаться о родственной связи со звездой "Оппенгеймера".
Особенно пользователей развеселила безэмоциональность в ответах на вопросы об участии в сериале, которая многим напомнила присущую Киллиану манеру.
Что пишут в сети:
Сейчас 19-летний актер играет роль сразу в двух сериалах HBO - Youth и юридической драме War.
В первом он играет сына героини Шэрона Горгана. Сериал рассказывает о 50-летней разведенной женщине, которая пытается наладить личную жизнь, заботясь о родителях и воспитывая взрослого сына.
В War он появится вместе с Домиником Вестом и Сиенной Миллер. Это юридическая драма о противостоянии двух лондонских юридических фирм, а Аран олицетворяет сына персонажей Веста и Миллер.
Кроме телевизионных проектов у парня впереди дебют в большом кино. Он сыграл в "Кларе и Солнце" - экранизации одноименного романа нобелевского лауреата Кадзуо Ишигуро, которую поставил Тайка Вайтети. Главные роли в фильме исполнили Дженна Ортега, Эми Адамс и Миа Тария.
Аран Мерфи – младший сын Киллиана Мерфи и ирландской художницы Ивонн Макгиннес. У пары также есть старший сын Малачи, родившийся в 2005 году.