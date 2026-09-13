"Копія тата". Син Кілліана Мерфі підкорив мережу схожістю з батьком

19-річний юнак вразив манерою поведінки під час інтерв'ю
Син зірки "Оппенгеймера" Аран Мерфі з'явився на прем'єрі свого нового проєкту від HBO "Молодість" (Youth), але увагу глядачів привернула не лише його акторська робота. Після його інтерв'ю у мережі почали масово обговорювати та жартувати, наскільки він схожий на свого знаменитого батька.
Що відомо про юнака та що про нього пишуть в мережі, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.
На червоній доріжці прем'єри серіалу "Молодість" Аран поспілкувався з журналістами. Відеофрагменти розмови швидко розійшлися соцмережами й за добу зібрали мільйони переглядів.
Однак глядачів зацікавила не лише його участь у проєкті. Користувачі звернули увагу на разючу схожість Арана з Кілліаном Мерфі - від рис обличчя, погляду та міміки до манери говорити й поведінки перед камерою.
they really are identical pic.twitter.com/XROUincdbQ— Kitty00 (@kittyatdawn) September 12, 2026
У соцмережах шанувальники жартують, що Аран виглядає, як молодша версія свого батька. Деякі користувачі навіть зазначали, що якби не знали, хто саме дає інтерв'ю, все одно могли б одразу здогадатися про родинний зв'язок із зіркою "Оппенгеймера".
Особливо юзерів розвеселила беземоційність у відповіддях на питаннях про участь у серіалі, яка багатьом нагадала притаманну Кілліану манеру.
Що пишуть в мережі:
Наразі 19-річний актор має ролі одразу у двох серіалах HBO - Youth та юридичній драмі War.
У першому він грає сина героїні Шерон Горган. Серіал розповідає про 50-річну розлучену жінку, яка намагається налагодити особисте життя, водночас піклуючись про батьків і виховуючи дорослого сина.
У War він з'явиться разом із Домініком Вестом та Сієнною Міллер. Це юридична драма про протистояння двох лондонських юридичних фірм, а Аран втілює сина персонажів Веста та Міллер.
Окрім телевізійних проєктів, у хлопця попереду дебют у великому кіно. Він зіграв у "Кларі і Сонці" - екранізації однойменного роману нобелівського лауреата Кадзуо Ішіґуро, яку поставив Тайка Вайтіті. Головні ролі у фільмі виконали Дженна Ортеґа, Емі Адамс і Міа Тарія.
Аран Мерфі - молодший син Кілліана Мерфі та ірландської художниці Івонн Макґіннес. У пари також є старший син Малачі, який народився у 2005 році.