Комбинезон и сапоги с кристаллами: Тина Кароль поразила образы от украинских брендов

Тина Кароль продемонстрировала несколько сценических образов украинских дизайнеров во время концертов в Одессе и Николаеве. В гардеробе певицы были вечерние платья с драпировкой и блестящими деталями, а также комбинезон, украшенный кристаллами.

Для выступлений в южных городах Украины певица подготовила несколько выразительных нарядов от отечественных брендов.

Как сообщает Wave RBC.UA, артистка продолжает всеукраинский тур "Любовь. Слезы. Манифест", посвященный одноименному альбому и 20-летию ее творческой карьеры.

Платья бренда Brillea

Одними из них стали три платья бренда Brillea. Первый образ - длинное платье насыщенного синего оттенка с асимметричным верхом, открытым плечом и сверкающими декоративными элементами. Стоимость этой модели составляет 7 тысяч гривен.

Длинное платье синего оттенка (фото: instagram.com/tina_karol)

Длинное платье синего оттенка (фото: instagram.com/tina_karol)

Другим сценическим нарядом стало фиолетовое платье с акцентными плечами и высоким разрезом, придающим силуэту выразительности.

Фиолетовое платье (фото: instagram.com/tina_karol)

Фиолетовое платье (фото: instagram.com/tina_karol)

Третий образ - платье шоколадного цвета с мягкой драпировкой, создающее объем и подчеркивающее линии фигуры.

Платье шоколадного цвета (фото: instagram.com/tina_karol)

Платье шоколадного цвета (фото: instagram.com/tina_karol)

Комбинезон с кристаллами

Кроме платьев Тина Кароль выбрала комбинезон украинского бренда ODA, основанного Ксюшей Манекен. Модель украшена кристаллами от бренда Zіgzag, придающими образу сценического блеска.

На сайте марки указано, что благодаря анатомическому крою комбинезон акцентирует внимание на талии и визуально удлиняет силуэт. Стоимость со скидки составляет 4620 гривен.

К комбинезону певица подобрала сапоги, также декорированные кристаллами, придающими еще больший блеск образу.

Комбинезон украинского бренда ODA (фото: instagram.com/tina_karol)