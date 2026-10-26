Комбінезон та чоботи із кристалами: Тіна Кароль вразила образами від українських брендів

Тіна Кароль продемонструвала кілька сценічних образів від українських дизайнерів під час концертів в Одесі та Миколаєві. У гардеробі співачки були вечірні сукні з драпіруванням і блискучими деталями, а також комбінезон, оздоблений кристалами.

Для виступів у південних містах України співачка підготувала кілька виразних вбрань від вітчизняних брендів.

Як повідомляє Wave RBC.UA, артистка продовжує всеукраїнський тур "Кохання. Сльози. Маніфест", присвячений однойменному альбому та 20-річчю її творчої кар’єри.

Сукні бренду Brillea

Одними з них стали три сукні бренду Brillea. Перший образ - довга сукня насиченого синього відтінку з асиметричним верхом, відкритим плечем і декоративними елементами, що виблискують. Вартість цієї моделі становить 7 тисяч гривень.

Довга сукня синього відтінку (фото: instagram.com/tina_karol)

Довга сукня синього відтінку (фото: instagram.com/tina_karol)

Іншим сценічним вбранням стала фіолетова сукня з акцентними плечима та високим розрізом, який додає силуету виразності.

Фіолетова сукня (фото: instagram.com/tina_karol)

Фіолетова сукня (фото: instagram.com/tina_karol)

Третій образ - сукня шоколадного кольору з м’яким драпіруванням, що створює об’єм і підкреслює лінії фігури.

Сукня шоколадного кольору (фото: instagram.com/tina_karol)

Сукня шоколадного кольору (фото: instagram.com/tina_karol)

Комбінезон з кристалами

Окрім суконь, Тіна Кароль обрала комбінезон українського бренду ODA, заснованого Ксюшею Манекен. Модель прикрашена кристалами від бренду Zіgzag, які додають образу сценічного блиску.

На сайті марки зазначено, що завдяки анатомічному крою комбінезон акцентує на талії та візуально видовжує силует. Вартість зі знижкою становить 4620 гривень.

До комбінезона співачка підібрала чоботи, також декоровані кристалами, які додають ще більшого блиску образу.

Комбінезон українського бренду ODA (фото: instagram.com/tina_karol)