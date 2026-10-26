Комбінезон та чоботи із кристалами: Тіна Кароль вразила образами від українських брендів

Співачка продовжує всеукраїнський тур і виходить на сцену в ефектних вбраннях українських брендів
Тіна Кароль продемонструвала кілька сценічних образів від українських дизайнерів під час концертів в Одесі та Миколаєві. У гардеробі співачки були вечірні сукні з драпіруванням і блискучими деталями, а також комбінезон, оздоблений кристалами.
Як повідомляє Wave RBC.UA, артистка продовжує всеукраїнський тур "Кохання. Сльози. Маніфест", присвячений однойменному альбому та 20-річчю її творчої кар’єри.
Для виступів у південних містах України співачка підготувала кілька виразних вбрань від вітчизняних брендів.
Одними з них стали три сукні бренду Brillea. Перший образ - довга сукня насиченого синього відтінку з асиметричним верхом, відкритим плечем і декоративними елементами, що виблискують. Вартість цієї моделі становить 7 тисяч гривень.
Іншим сценічним вбранням стала фіолетова сукня з акцентними плечима та високим розрізом, який додає силуету виразності.
Третій образ - сукня шоколадного кольору з м’яким драпіруванням, що створює об’єм і підкреслює лінії фігури.
Окрім суконь, Тіна Кароль обрала комбінезон українського бренду ODA, заснованого Ксюшею Манекен. Модель прикрашена кристалами від бренду Zіgzag, які додають образу сценічного блиску.
На сайті марки зазначено, що завдяки анатомічному крою комбінезон акцентує на талії та візуально видовжує силует. Вартість зі знижкою становить 4620 гривень.
До комбінезона співачка підібрала чоботи, також декоровані кристалами, які додають ще більшого блиску образу.