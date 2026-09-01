Как украинские звезды провожали детей в школу 1 сентября: семейные фото

В связи с 1 сентября известные украинцы поделились семейными кадрами и показали своих детей в первый день нового учебного года. Родители также оставили для школьников теплые пожелания миру, спокойствию и интересному обучению.

Даша Квиткова

Блогерша вместе с мужем провела сына Льва на учебу. На опубликованных кадрах семья позировала вместе, а мальчик рассматривал принесенных с собой "жучков".

"Какой Левчик уже взрослый. В новый учебный год тоже пришли с жучками", - написала Квиткова.

Дети украинских звезд пошли в школу (фото: instagram.com/kvittkova)

Елена Светлицкая

Актриса пришла на школьную линейку вместе с дочками Верой и Марией. Она призналась, что в этом году День знаний вызывает у нее особое волнение.

"Наши дети не знают детства без тревог и укрытий, но большое уважение тем, кто продолжает создавать комфортные условия для обучения в Украине, насколько это возможно", - написала Светлицкая.

Елена Светлицкая с дочерьми (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Женя Галич

Лидер группы O.Torvald опубликовал фото с дочерью и лаконично пожелал ей успешного учебного года.

"Классного года, принцесса", - написал музыкант.

Женя Галич с дочерью (фото: instagram.com/jenia_galich)

Анна Сагайдачна

Актриса показала старшего сына и обратилась к нему с пожеланием спокойной учебы.

"Легкого и спокойного учебного года тебе и всем деткам Украины", - написала Сагайдачная.

Также она призналась, что больше всего стремится к покою и миру именно для детей.

Анна Сагайдачная (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Джамала

Певица опубликовала редкие фотографии с мужем и детьми. Для первого дня нового учебного года мальчики выбрали вышиванки.

"Вы учите меня быть еще сильнее. Благодарю вас за вашу силу и терпение", - обратилась артистка к детям.

"А мы будем делать все возможное, чтобы вы все же знали детство даже в эти трудные времена", - добавила Джамала.

Григорий Решетник

Телеведущий показал сыновей в школьной форме и рассказал, что самый молодой из них в этом году впервые сел за парту.

"Наш Сашуня в этом году первоклассник", - сообщил Решетник.

Семья Решетников провела детей в школу (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Он уточнил, что мальчику пять лет, а осенью исполнится шесть.

На другом кадре ведущий пошутил, что дети "не очень рады началу учебного года".

Семья Решетников провела детей в школу (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)