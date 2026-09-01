Як українські зірки проводжали дітей до школи 1 вересня: сімейні фото

З нагоди 1 вересня відомі українці поділилися сімейними кадрами та показали своїх дітей у перший день нового навчального року. Батьки також залишили для школярів теплі побажання миру, спокою та цікавого навчання.

Даша Квіткова

Блогерка разом із чоловіком провела сина Лева на навчання. На опублікованих кадрах родина позувала разом, а хлопчик розглядав принесених із собою "жучків".

"Який Левчик вже дорослий. У новий навчальний рік також прийшли з жучками", - написала Квіткова.

Діти українських зірок пішли до школи (фото: instagram.com/kvittkova)

Олена Світлицька

Акторка прийшла на шкільну лінійку разом із доньками Вірою та Марією. Вона зізналася, що цього року День знань викликає в неї особливе хвилювання.

"Наші діти не знають дитинства без тривог та укриттів, але велика шана тим, хто продовжує створювати комфортні умови для навчання в Україні наскільки це можливо", - написала Світлицька.

Олена Світлицька з доньками (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Женя Галич

Лідер гурту O.Torvald опублікував фото з донькою та лаконічно побажав їй успішного навчального року.

"Класного року, принцеса", - написав музикант.

Женя Галич з донькою (фото: instagram.com/jenia_galich)

Анна Сагайдачна

Акторка показала старшого сина та звернулася до нього з побажанням спокійного навчання.

"Легкого і спокійного навчального року тобі і всім діткам України", - написала Сагайдачна.

Також вона зізналася, що найбільше прагне спокою і миру саме для дітей.

Анна Сагайдачна (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Джамала

Співачка опублікувала рідкісні фотографії разом із чоловіком і дітьми. Для першого дня нового навчального року хлопчики обрали вишиванки.

"Ви вчите мене бути ще сильнішою. Дякую вам за вашу силу і терпіння", - звернулася артистка до дітей.

"А ми будемо робити все можливе, щоб ви все ж знали дитинство навіть у ці важкі часи", - додала Джамала.

Григорій Решетнік

Телеведучий показав синів у шкільній формі та розповів, що наймолодший із них цього року вперше сів за парту.

"Наш Сашуня в цьому році першачок", - повідомив Решетнік.

Родина Решетніків провела дітей до школи (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Він уточнив, що хлопчикові п'ять років, а восени виповниться шість.

На іншому кадрі ведучий пожартував, що діти "не дуже раді початку навчального року".

Родина Решетніків провела дітей до школи (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)