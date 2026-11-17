Певица Jerry Heil готовит совместный трек с хорватским исполнителем Baby Lasagna. Первый отрывок песни она анонсировала в своем Instagram, а полностью песня будет доступна 20 ноября.

Новая коллаборация

Украинская певица Jerry Heil готовит к выходу новую песню, которая будет в соавторстве с хорватским певцом Baby Lasagna.

Песня называется MEOW, пока певица поделилась в соцсетях коротким отрывком, в котором интересно сочетается поп-мотивы с металл-партией Baby Lasagna. Полный трек будет доступен для прослушивания 20 ноября.

Прошлые сотрудничества

Baby Lasagna (настоящее имя – Макро Пуришич) принимал участие в Евровидении-2024 от Хорватии с треком Rim Tim Tagi Dim и занял 2-е место. Jerry Heil вместе с alyona alyona заняли тогда 3 место с треком Teresa & Maria.

Для украинской певицы это уже не первое сотрудничество с европейскими артистами и звездами Евровидения. Ранее она уже исполняла общий номер с победителями Евровидения-2024 NEMO и имеет общий трек с румынской исполнительницей Irina Rimes.