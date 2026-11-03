Иван Блиндар признался, как поддерживает романтику в отношениях с любимой

Как актерская профессия влияет на любовь пары

Блиндар признался, что работа отнимает у них с любимой много времени. Из-за съемок, театральных представлений и гастролей пара часто находится в разъездах и не всегда имеет возможность проводить время вместе.

Иногда даже случается, что они одновременно едут на съемки, но работают на разных площадках. Поэтому особенно ценными для них становятся общие гастроли, когда выпадает возможность побыть рядом.

"Очень много времени занимает наша профессия. Мы часто в разъездах. Мария на съемках, я в театре или наоборот: я еду на съемки, Мария - в театр", - поделился он.

По словам актера, они довольно часто обсуждают работу, но, прежде всего, делятся переживаниями и поддерживают друг друга.

Блиндар отметил, что ему интересно слушать профессиональное мнение Марии, ведь имеют разный опыт обучения.

"Меня очень радует, что Мария тоже из этой сферы и мы говорим на одном языке", - признался артист.

Стопник и Блиндар (фото: instagram.com/ivanblindar)

Как Блиндарь поддерживает романтику в отношениях

Несмотря на загруженные графики, влюбленные пытаются находить время для отдыха. Среди их привычных занятий - просмотр сериалов и мультфильмов, а также мемов в Instagram.

Кроме того, примерно раз в год пара уходит в горы. Если же у них совпадают выходные, то пытаются провести этот день вместе.

"Когда у нас, например, какой-то один день выходной, мы пытаемся куда-то вместе поехать: то ли в горы, то ли в ресторан где-то, то ли просто в кино пойти, то ли просто прогуляться по парку", - поделился он.

Мария Стопник и Иван Блиндар (фото: instagram.com/ivanblindar)

Напомним, ранее Иван Блиндар рассказал, куда стоит пойти в Ивано-Франковске.