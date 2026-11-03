Іван Бліндар зізнався, як підтримує романтику у стосунках з коханою

Як акторська професія впливає на кохання пари

Бліндар зізнався, що робота забирає у них з коханою багато часу. Через зйомки, театральні вистави та гастролі пара часто перебуває в роз’їздах і не завжди має можливість проводити час разом.

Іноді навіть трапляється, що вони одночасно їдуть на зйомки, але працюють на різних майданчиках. Тому особливо цінними для них стають спільні гастролі, коли випадає нагода побути поруч.

"Дуже багато часу забирає наша професія. Ми часто в роз’їздах. Марія на зйомках, я в театрі або навпаки: я їду на зйомки, Марія - в театр", - поділився він.

За словами актора, вони досить часто обговорюють роботу, але передусім діляться переживаннями та підтримують одне одного.

Бліндар зазначив, що йому цікаво слухати професійну думку Марії, адже мають різний досвід навчання.

"Мене дуже тішить, що Марія також з цієї сфери і ми говоримо однією мовою", - зізнався артист.

Стопник та Бліндар (фото: instagram.com/ivanblindar)

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Попри завантажені графіки, закохані намагаються знаходити час для спільного відпочинку. Серед їхніх звичних занять - перегляд серіалів і мультфільмів, а також мемів в Instagram.

Крім того, приблизно раз на рік пара вирушає в гори. Якщо ж у них збігаються вихідні, намагаються провести цей день разом.

"Коли у нас, наприклад, якийсь один день вихідний, ми намагаємося кудись разом поїхати: чи то в гори, чи то в ресторан десь, чи то просто в кіно піти, чи просто прогулятися парком", - поділився він.

Марія Стопник та Іван Бліндар (фото: instagram.com/ivanblindar)

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