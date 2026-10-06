Инна Белень показала фигуру через 5 месяцев после родов: похудела на 27 кг

Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" и блогерша Инна Белень продемонстрировала результаты работы над формой после родов. Wave RBC.UA сообщает, что через пять месяцев после рождения дочери Киры она похудела на 27 килограммов.

Как ей удалось похудеть

Белень опубликовала в Threads коллаж с фотографиями "до" и "после". На первом снимке, сделанном в конце апреля, его вес составил 87 кг. На втором, датированном 29 сентября, блогерша уже весила 60 кг.

"За беременность набрала 30 кг. Первое фото - 27 апреля, 87 кг. Второе - 29 сентября, 60 кг. Похудела на 27 кг, осталось 3 кг", - рассказала Инна.

Инна Белень показала, как похудела (фото: скриншот)

По словам блоггерши, она не прибегала к жестким диетам или изнурительным ограничениям. После родов Белень стала более внимательно следить за питанием, контролировать калорийность рациона, пить достаточно воды и следить, чтобы в меню хватало белка.

Сначала, по ее словам, она занималась вопросами гормонального баланса и дефицитов, а затем добавила в свой режим массажи и легкие физические нагрузки.

Инна Белень (фото: кадр с видео)

Белень отмечает, что не ставила перед собой цель быстро вернуться к прежней форме ценой жестких ограничений.

"Мой подход сейчас - без крайностей и без "с понедельника новая жизнь". Просто учусь лучше понимать свой рацион, не запрещать себе вкусное и постепенно возвращаться в форму", - поделилась она.

Инна Белень (фото: кадр с видео)

Также блогерша обратилась к будущим мамам и призвала их не зацикливаться на изменениях веса во время беременности. По ее словам, этот период следует проживать без лишнего давления на себя и наслаждаться ожиданием ребенка.

Как изменился вес за беременность

28 апреля 2026 года Инна Белень родила дочь Киру. За время беременности блоггерша набрала 30 килограммов, а уже через пять месяцев после родов ей удалось похудеть на 27 кг - с 87 до 60 килограммов.

Белень активно в своих соцсетях делится с подписчиками подробностями материнства и восстановления после родов.