Билли Рэй Сайрус по случаю дня рождения дочери Майли Сайрус публично поздравил ее и Макса Морандо со свадьбой. Он признался, что был счастлив увидеть всю семью вместе, а также поделился новыми фотографиями с семейного праздника.

Об этом пишет Wace RBC.UA со ссылкой на Instagram музыканта.

Что сказал отец Майли Сайрус о ее свадьбе

Музыкант опубликовал поздравления, поделившись новыми фото с дочерью, ее мужем Максом и любимой Элизабет Херли.

"Моя маленькая девочка вышла замуж за любовь всей своей жизни! Я не могу описать, насколько прекрасным было ощущение, когда вся моя семья собралась в одной комнате, объединенная любовью", - написал он.

Билли Рэй назвал себя самым счастливым отцом в мире и подчеркнул, что гордится своей дочерью.

Отдельные слова артист адресовал зятю Максу Морандо. Он поздравил его с присоединением к семье и подчеркнул, что они с Майли созданы друг для друга.

"Для меня большая честь поздравлять тебя в нашей семье! Вы двое - просто идеальная пара… С днем рождения, Майли! Не могу дождаться, чтобы праздновать вместе с вами сегодня и всегда", - отметил он.

Что известно о свадьбе Майли Сайрус

Напомним, 21 ноября артистка вышла замуж за музыканта Макса Морандо в Палм-Спрингс, штат Калифорния. Для церемонии она выбрала изысканное платье от Saint Laurent, а поддерживали его в особый день родные и друзья.

После свадьбы певица опубликовала официальные фотографии с праздника. На снимках молодожены позировали вместе, целовались и обнимались.

Для Майли это второй брак. В период с 2018 по 2020 год она была замужем за актером Лиамом Хемсвортом.

О ее отношениях с Максом стало известно в 2021 году, а в декабре 2025-го они объявили о помолвке.