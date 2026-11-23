Майли Сайрус опубликовала первые официальные фотографии со свадьбы с музыкантом Максом Морандо, за которого вышла замуж 21 ноября. На снимках можно увидеть молодоженов во время церемонии и после обмена клятвами.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram артистки.

Какими фото со свадьбы поделилась Майли Сайрус

33-летняя певица опубликовала серию снимков на следующий день после свадьбы. На первой фотографии 28-летний Макс целует жену в щеку, пока они не позируют вместе. Рядом с парой можно увидеть собаку.

На другом кадре молодожены позируют вдвоем, а еще на одном - игриво проводят время, сидя на стуле. Завершает подборку романтическое фото, где Майли и Макс целуются.

"M+M 21.11.2026", - лаконично подписала публикацию артистка.



Как известно, для особого дня Сайрус выбрала длинное шелковое платье с длинными рукавами от Saint Laurent, созданное под руководством Энтони Ваккарелло. Образ она дополнила шелковыми туфлями.

Жених также предпочел французский модный дом. Он появился в изысканном черном смокинге. Судя по кадрам, на свадьбе был black tie дресс-код.

Какой была свадьба пары

Напомним, Сайрус вышла замуж во второй раз в Палм-Спрингс, штат Калифорния, в бывшем доме Фрэнка Синатры. Церемония прошла у бассейна, а место, где стояли молодожены, украшала арка с белыми цветами.

Среди гостей присутствовали родители Майли - Тиш и Билли Рэй Сайрус, а также ее сестра Ноа. Кроме того, пару поддерживала девушка отца, актриса Элизабет Херли и ее сын Дэмиан.

Что известно об отношениях Майли Сайрус и Макса Морандо

Слухи о романе появились в декабре 2021 года. Тогда их заметили вместе за кулисами новогоднего шоу певицы Miley's New Year's Eve Party на телеканале NBC.

О помолвке стало известно в декабре 2025 года, когда артистка продемонстрировала бриллиантовое обручальное кольцо на премьере фильма "Аватар: Огонь и Пепел" в Лос-Анджелесе.

Позже радостную новость подтвердил папа жениха Дэн Морандо, опубликовав кадры с частного празднования.