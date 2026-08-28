"И снова я не с тобой": GROSU выпустила новую песню о любви, которая не сложилась

GROSU представила новую песню "Дурна любов" и клип, которую сняла в США фактически за неделю. Во время работы у океана команда успела увидеть дельфина прямо у берега и чуть не попала в опасную ситуацию из-за сильных волн.

О чем "Дурна любов"

Новый трек GROSU посвящен отношениям, которые в очередной раз не оправдали ожиданий.

По сюжету песни герой снова выбирает не ее, обещания остаются только словами, а история завершается так же внезапно, как и началась.

Впрочем, на этот раз артистка предлагает не унывать из-за неудачной любви, а отпустить ее и двигаться дальше.

"И снова я не с тобой, ой-ой… И прошла, не попрощавшись, глупая любовь", - поет исполнительница.

"Дурная любовь" стала следующим релизом после композиции "Мой рай", которая продолжает содержаться в украинских радиочартах.

Алина Гросу (фото предоставлено певицей)

Клип сняли через неделю

Видео певица снимала в Америке, куда изначально отправилась всего на семь дней.

По словам артистки, главной целью поездки были личные дела: она впервые надолго оставила сына, чтобы забрать собаку и последние вещи, которые ещё оставались в США.

Впрочем, поездка быстро превратилась еще и в рабочий марафон.

"Я сама не знаю, как мы это сделали за неделю. На самом деле вся команда была совсем небольшая - буквально несколько человек плюс хореограф. Мы очень быстро собрали девушек, нашли одежду, провели репетиции и начали снимать. Я многое придумывала сама - какие-то фишки, движения, моменты, которые хотела увидеть в кадре. Мы уже на месте все дорабатывали, и в результате получилось именно то, что я хотела", - рассказала знаменитость.

Дельфин у берега и опасные волны

В клипе артистка вместе с танцовщицами появляется на побережье в светлых образах. Песок, океан, закат и огонь стали основными визуальными элементами видео.

Однако при съемках не обошлось без неожиданностей.

Алина Гросу выпустила песню и клип "Дурна любов" (фото предоставлено певицей)

"Я впервые в жизни видела дельфина так близко к берегу. Это было очень красиво и совершенно неожиданно. А ещё мы чуть не разбились о скалы, когда танцевали и сидели на камнях. Начался прилив, волны стали сильнее и буквально начали бросать нас о скалы. Так что в клипе остались не только красивые кадры, но и немного настоящего экстрима", - вспомнила артистка.

В результате за семь дней GROSU удалось объединить личные дела с подготовкой нового релиза.

"Я до сих пор не понимаю, как нам удалось за это время собрать команду, найти девушек, одежду, все организовать и снять видео. Но, пожалуй, когда очень хочешь - все возможно", - добавила певица.

Клип на "Дурну любов" уже доступен на YouTube.