Хейли Бибер назвала диагноз, который ей поставили после рождения сына

Американская модель и основательница бренда Rhode Хейли Бибер рассказала, что после рождения сына Джека Блюза столкнулась с предменструальным дисфорическим расстройством (ПМДР). Эмоциональные симптомы перед менструацией стали сильнее, чем до беременности.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на интервью избранницы Джастина Бибера для Women's Wear Daily .

Что Хейли Бибер рассказала о своем состоянии

Модель отметила, что материнство углубило ее интерес к женскому здоровью.

По ее мнению, о подобных состояниях пока мало говорят и недостаточно их исследуют.

"Разговоры лично мне помогают чувствовать себя менее одиноким", - поделилась Бибер.

Ранее в подкасте SHE MD Хейли уточняла, что диагноз ей поставили примерно через шесть-семь месяцев после родов.

Она и до беременности имела проявления ПМС, однако после рождения ребенка заметила изменения именно в эмоциональном состоянии.

По словам модели, в течение недели перед менструацией ее переполняли мнения и переживания. Даже незначительные события казались огромными проблемами.

"Почему кажется, что вся моя жизнь вот-вот закончится? Я не понимаю", – вспомнила она свои тогдашние ощущения.

Хейли Бибер с сыном (фото: instagram.com/haileybieber)

Когда начиналась менструация, эти переживания проходили, и Хейли снова чувствовала себя привычно. Со временем симптомы расстройства ослабли.

Что такое предменструальное дисфорическое расстройство

По данным Управления по вопросам женского здоровья США, ПМДР имеет более выраженные симптомы, чем предменструальный синдром.

Он может сопровождаться сильной раздражительностью, тревогой, подавленным настроением, резкими сменами настроения, усталостью и проблемами со сном.

Обычно симптомы возникают за одну-две недели до менструации и проходят в течение нескольких дней после ее начала. Они могут мешать повседневным делам и отношениям.