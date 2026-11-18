44-летняя Энн Хэтэуэй и ее муж Адам Шульман в третий раз стали родителями. В семье звезды фильма "Дьявол носит Prada 2" уже растут два сына - Джонатан и Джек.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на People .

Что известно о рождении третьего ребенка

17 ноября Хэтэуэй сфотографировали во время прогулки в Нью-Йорке. Как сообщает Us Weekly, на снимках, полученных TMZ, актриса несла младенца в переноске.

Впоследствии рождение третьего ребенка подтвердило издание People.

Имя, пол и точная дата рождения ребенка пока остаются приватными.

Актриса поделилась новостью 19 июня в Instagram. В видео под песню Барбары Льюис "Baby, I'm Yours" она появилась в белом наряде, сначала прикрывая живот руками.

Через мгновение Гетевей опустила руки, улыбнулась и обняла живот.

По словам источника People, актриса решила рассказать о беременности после международного промотура "Дьявол носит Prada 2".

Она хотела, чтобы во время тура внимание оставалось на фильме, а личной новостью предпочитало поделиться в свое время.

Впоследствии в шоу Сета Майерса Хэтэуэй вспомнила, как они с Шульманом отреагировали на весть о беременности.

"Мы знали, что делаем, но очень удивились, что все удалось", – сказала актриса.

Супруги даже придумали шутливое прозвище для будущего ребенка - "buzzer-beater".

Так в баскетболе называют точный бросок, сделанный в последний момент перед сиреной.

В октябре в эфире CBS Mornings Хэтэуэй призналась, что появление ребенка особенно изменит жизнь его старших сыновей.

"Мы в восторге. Мы очень рады. Сейчас больше всего хотим насладиться тем, что нас еще четверо", - сказала она.

Энн Хэтэуэй (фото: Getty Images)

Что известно о семье Энн Хэтэуэй

Хэтэуэй и Шульман познакомились в 2008 году на кинофестивале в Палм-Спрингсе. В сентябре 2012 года они поженились в Калифорнии.

Шульман работает как дизайнер украшений и кинопродюсер.

Их старший сын Джонатан родился в 2016 году, младший Джек - в 2019-м.

В интервью PORTER Гетевей объясняла, почему хранит конфиденциальность детей. По словам актрисы, для нее важно, чтобы сыновья имели возможность сами определять, какой будет их жизнь.