Ще в жовтні акторка казала, що перед появою малюка хоче насолодитися часом, коли їх у родині четверо
44-річна Енн Гетевей та її чоловік Адам Шульман утретє стали батьками. У родині зірки фільму "Диявол носить Prada 2" уже ростуть двоє синів - Джонатан і Джек.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на People.
17 листопада Гетевей сфотографували під час прогулянки в Нью-Йорку. Як повідомляє Us Weekly, на знімках, які отримало TMZ, акторка несла немовля в переносці.
Згодом народження третьої дитини підтвердило видання People.
Ім'я, стать і точна дата народження дитини поки залишаються приватними.
Акторка поділилася новиною 19 червня в Instagram. У відео під пісню Барбари Льюїс "Baby, I'm Yours" вона з'явилася в білому вбранні, спочатку прикриваючи живіт руками.
За мить Гетевей опустила руки, усміхнулася й обійняла живіт.
За словами джерела People, акторка вирішила розповісти про вагітність після міжнародного промотуру "Диявол носить Prada 2".
Вона хотіла, щоб під час туру увага залишалася на фільмі, а особистою новиною воліла поділитися у свій час.
Згодом у шоу Сета Маєрса Гетевей згадала, як вони із Шульманом відреагували на звістку про вагітність.
"Ми знали, що робимо, але дуже здивувалися, що все вдалося", - сказала акторка.
Подружжя навіть придумало жартівливе прізвисько для майбутньої дитини - "buzzer-beater".
Так у баскетболі називають влучний кидок, зроблений в останню мить перед сиреною.
У жовтні в ефірі CBS Mornings Гетевей зізналася, що поява дитини особливо змінить життя її старших синів.
"Ми в захваті. Ми дуже раді. Зараз найбільше хочемо насолодитися тим, що нас ще четверо", - сказала вона.
Гетевей та Шульман познайомилися 2008 року на кінофестивалі в Палм-Спрінгсі. У вересні 2012-го вони одружилися в Каліфорнії.
Шульман працює як дизайнер прикрас і кінопродюсер.
Їхній старший син Джонатан народився у 2016 році, молодший Джек - у 2019-му.
В інтерв'ю PORTER Гетевей пояснювала, чому береже приватність дітей. За словами акторки, для неї важливо, щоб сини мали змогу самі визначати, яким буде їхнє життя.