44-річна Енн Гетевей та її чоловік Адам Шульман утретє стали батьками. У родині зірки фільму "Диявол носить Prada 2" уже ростуть двоє синів - Джонатан і Джек.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на People .

Що відомо про народження третьої дитини

17 листопада Гетевей сфотографували під час прогулянки в Нью-Йорку. Як повідомляє Us Weekly, на знімках, які отримало TMZ, акторка несла немовля в переносці.

Згодом народження третьої дитини підтвердило видання People.

Ім'я, стать і точна дата народження дитини поки залишаються приватними.

Акторка поділилася новиною 19 червня в Instagram. У відео під пісню Барбари Льюїс "Baby, I'm Yours" вона з'явилася в білому вбранні, спочатку прикриваючи живіт руками.

За мить Гетевей опустила руки, усміхнулася й обійняла живіт.

За словами джерела People, акторка вирішила розповісти про вагітність після міжнародного промотуру "Диявол носить Prada 2".

Вона хотіла, щоб під час туру увага залишалася на фільмі, а особистою новиною воліла поділитися у свій час.

Згодом у шоу Сета Маєрса Гетевей згадала, як вони із Шульманом відреагували на звістку про вагітність.

"Ми знали, що робимо, але дуже здивувалися, що все вдалося", - сказала акторка.

Подружжя навіть придумало жартівливе прізвисько для майбутньої дитини - "buzzer-beater".

Так у баскетболі називають влучний кидок, зроблений в останню мить перед сиреною.

У жовтні в ефірі CBS Mornings Гетевей зізналася, що поява дитини особливо змінить життя її старших синів.

"Ми в захваті. Ми дуже раді. Зараз найбільше хочемо насолодитися тим, що нас ще четверо", - сказала вона.

Енн Гетевей (фото: Getty Images)

Що відомо про родину Енн Гетевей

Гетевей та Шульман познайомилися 2008 року на кінофестивалі в Палм-Спрінгсі. У вересні 2012-го вони одружилися в Каліфорнії.

Шульман працює як дизайнер прикрас і кінопродюсер.

Їхній старший син Джонатан народився у 2016 році, молодший Джек - у 2019-му.

В інтерв'ю PORTER Гетевей пояснювала, чому береже приватність дітей. За словами акторки, для неї важливо, щоб сини мали змогу самі визначати, яким буде їхнє життя.