Джейкоб Элорди стал лицом новой кампании Cartier: его фотографировала родная сестра

Актер стал лицом новой кампании Cartier, посвященной коллекции LOVE Unlimited
Австралийский актер Джейкоб Элорди стал лицом новой кампании ювелирного дома Cartier. Wave RBC.UA сообщает, что в этот раз звезду "Эйфории" и "Солтберн" фотографировала его родная сестра Изабелла Элорди.
В кадре она показала актера в максимально естественной и непринужденной атмосфере, сделав акцент на личном взгляде. Такой подход придал более интимное настроение и позволил увидеть Элорде вне привычного образа голливудской звезды.
Съемка посвящена расширению коллекции LOVE Unlimited - новой интерпретации культовой линейки LOVE от Cartier. В нее вошли новые ювелирные изделия, продолжающие переосмысливать узнаваемую эстетику коллекции.
В Cartier напоминают, что концепция LOVE сопровождает Maison еще с 1969 года. Ее центральная идея - любовь как чувство, которое можно носить, проживать и переосмысливать вместе со временем.
Среди новинок - колье в форме гибкой золотой ленты. Его гардированные звенья соединены фирменными винтами Cartier. Украшение представлено в розовом, желтом и белом золоте с родиевым покрытием и задумана так, чтобы плавно двигаться вместе с телом.
Особое внимание в коллекции привлекают браслеты с бриллиантами. Вместо традиционных винтов в них использованы круглые бриллианты общим весом 0,80 карата, закрепленные в винтовой оправе из белого золота. При этом надпись LOVE остается узнаваемой деталью дизайна.
Каждое изделие состоит примерно из 200 миниатюрных компонентов, полирующих вручную. Украшения также имеют запатентованную невидимую застежку, позволяющую соединять несколько бриллиантовых браслетов и комбинировать их с классическими моделями коллекции.
Именно эту идею Cartier закладывает в название LOVE Unlimited: любовь не обязательно демонстрировать громко - ее можно чувствовать, носить и переосмысливать вместе со временем.