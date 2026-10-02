Джейкоб Елорді став обличчям нової кампанії Cartier: його фотографувала рідна сестра

Австралійський актор Джейкоб Елорді став обличчям нової кампанії ювелірного дому Cartier. Wave RBC.UA повідомляє, що цього разу зірку "Ейфорії" та "Солтберн" фотографувала його рідна сестра Ізабелла Елорді.

Елорді у новому образі

В кадрі вона показала актора у максимально природній та невимушеній атмосфері, зробивши акцент на особистому погляді. Такий підхід надав більш інтимного настрою й дозволив побачити Елорді поза звичним образом голлівудської зірки.

Зйомка присвячена розширенню колекції LOVE Unlimited - новій інтерпретації культової лінійки LOVE від Cartier. До неї увійшли нові ювелірні вироби, які продовжують переосмислювати впізнавану естетику колекції.

У Cartier нагадують, що концепція LOVE супроводжує Maison ще з 1969 року. Її центральна ідея - любов як почуття, яке можна носити, проживати та переосмислювати разом із часом.

Джейкоб Елорді (фото: isabellaelordi)

Новинки Cartier

Серед новинок - кольє у формі гнучкої золотої стрічки. Його ґардровані ланки поєднані фірмовими гвинтами Cartier. Прикраса представлена у рожевому, жовтому та білому золоті з родієвим покриттям і задумана так, щоб плавно рухатися разом із тілом.

Окрему увагу в колекції привертають браслети з діамантами. Замість традиційних гвинтів у них використані круглі діаманти загальною вагою 0,80 карата, закріплені в гвинтоподібній оправі з білого золота. При цьому напис LOVE залишається впізнаваною деталлю дизайну.

Джейкоб Елорді (фото: isabellaelordi)

Кожен виріб складається приблизно з 200 мініатюрних компонентів, які полірують вручну. Прикраси також мають запатентовану невидиму застібку, що дозволяє з'єднувати кілька діамантових браслетів між собою та комбінувати їх із класичними моделями колекції.

Саме цю ідею Cartier закладає у назву LOVE Unlimited: кохання не обов'язково демонструвати гучно - його можна відчувати, носити та переосмислювати разом із часом.