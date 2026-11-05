Ким Кардашьян и Дженнифер Лоуренс устроили парный пижамный выход в Нью-Йорке

Ким Кардашьян и Дженнифер Лоуренс вместе провели вечер в Нью-Йорке, выбрав для выхода пижамы SKIMS и велюровые халаты. Звезд сфотографировали 4 ноября, когда они покидали отель Four Seasons.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на People .

Какие образы выбрали Кардашьян и Лоуренс

Ким надела пижамный комплект из топа на бретелях и брюк в принте Onyx Floral Deer - с оленями и цветочными мотивами.

Стоимость такого набора, по данным издания, составляет 128 долларов.

Топ имеет регулируемые бретели с атласными бантиками, а штаны - прямой крой и пояс со шнурком.

Поверх пижамы Кардашьян накинула длинный велюровый халат в оттенке Espresso. Модель с капюшоном, поясом и боковыми карманами стоит 138 долларов.

Лоуренс подобрала такие же брюки и халат, однако вместо топа на бретелях выбрала верх с длинными рукавами.

Лоуренс уже давно восхищается семьей Кардашьян

Дженнифер неоднократно рассказывала о своей любви к семейному реалити.

В 2017 году в интервью Vogue она упоминала, что на съемках психологического триллера "Мать!" для нее обустроили специальную "палатку Кардашьян".

Там были фотографии знаменитой семьи, а шоу Keeping Up with the Kardashians показывали по кругу.

В этом пространстве актриса отдыхала между эмоционально сложными сценами.

"Мое счастливое место", – так Лоуренс описывала этот уголок.