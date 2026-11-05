Кім Кардаш’ян і Дженніфер Лоуренс влаштували парний піжамний вихід у Нью-Йорку

Зірки доповнили святкові комплекти коричневими велюровими халатами з каптурами
Кім Кардаш’ян та Дженніфер Лоуренс разом провели вечір у Нью-Йорку, обравши для виходу піжами SKIMS і велюрові халати. Зірок сфотографували 4 листопада, коли вони залишали готель Four Seasons.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на People.
Кім одягла піжамний комплект із топа на бретелях і штанів у принті Onyx Floral Deer - з оленями та квітковими мотивами.
Вартість такого набору, за даними видання, становить 128 доларів.
Топ має регульовані бретелі з атласними бантиками, а штани - прямий крій і пояс зі шнурком.
Поверх піжами Кардаш’ян накинула довгий велюровий халат у відтінку Espresso. Модель із каптуром, поясом і бічними кишенями коштує 138 доларів.
Лоуренс підібрала такі самі штани й халат, проте замість топа на бретелях обрала верх із довгими рукавами.
Дженніфер неодноразово розповідала про свою любов до сімейного реаліті.
У 2017 році в інтерв’ю Vogue вона згадувала, що на зйомках психологічного трилера "Мати!" для неї облаштували спеціальний "намет Кардаш’ян".
Там були фотографії знаменитої родини, а шоу Keeping Up with the Kardashians показували по колу.
У цьому просторі акторка відпочивала між емоційно складними сценами.
"Моє щасливе місце", - так Лоуренс описувала цей куточок.