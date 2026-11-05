Кім Кардаш’ян і Дженніфер Лоуренс влаштували парний піжамний вихід у Нью-Йорку
Головна Зірки Кім Кардаш’ян і Дженніфер Лоуренс влаштували парний піжамний вихід у Нью-Йорку
Зірки

Кім Кардаш’ян і Дженніфер Лоуренс влаштували парний піжамний вихід у Нью-Йорку

Зірки доповнили святкові комплекти коричневими велюровими халатами з каптурами

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Дженніфер Лоуренс (фото: Getty Images)
Дата: 05 листопада 2026

Кім Кардаш’ян та Дженніфер Лоуренс разом провели вечір у Нью-Йорку, обравши для виходу піжами SKIMS і велюрові халати. Зірок сфотографували 4 листопада, коли вони залишали готель Four Seasons.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на People.

Які образи обрали Кардаш’ян і Лоуренс

Кім одягла піжамний комплект із топа на бретелях і штанів у принті Onyx Floral Deer - з оленями та квітковими мотивами.

Вартість такого набору, за даними видання, становить 128 доларів.

Топ має регульовані бретелі з атласними бантиками, а штани - прямий крій і пояс зі шнурком.

Поверх піжами Кардаш’ян накинула довгий велюровий халат у відтінку Espresso. Модель із каптуром, поясом і бічними кишенями коштує 138 доларів.

Лоуренс підібрала такі самі штани й халат, проте замість топа на бретелях обрала верх із довгими рукавами.

Лоуренс давно захоплюється родиною Кардаш’ян

Дженніфер неодноразово розповідала про свою любов до сімейного реаліті.

У 2017 році в інтерв’ю Vogue вона згадувала, що на зйомках психологічного трилера "Мати!" для неї облаштували спеціальний "намет Кардаш’ян".

Там були фотографії знаменитої родини, а шоу Keeping Up with the Kardashians показували по колу.

У цьому просторі акторка відпочивала між емоційно складними сценами.

"Моє щасливе місце", - так Лоуренс описувала цей куточок.

Головні новини
Зірки на виборах в США: як голосували Педро Паскаль, Дженніфер Лоуренс та інші Зірки на виборах в США: як голосували Педро Паскаль, Дженніфер Лоуренс та інші БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустили кліп на пісню, що стала саундтреком фільму про ГУР БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустили кліп на пісню, що стала саундтреком фільму про ГУР Гоґвортс оживає: HBO показав нові кадри "Гаррі Поттера" з головним тріо Гоґвортс оживає: HBO показав нові кадри "Гаррі Поттера" з головним тріо