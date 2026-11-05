Кім Кардаш’ян і Дженніфер Лоуренс влаштували парний піжамний вихід у Нью-Йорку

Кім Кардаш’ян та Дженніфер Лоуренс разом провели вечір у Нью-Йорку, обравши для виходу піжами SKIMS і велюрові халати. Зірок сфотографували 4 листопада, коли вони залишали готель Four Seasons.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на People .

Які образи обрали Кардаш’ян і Лоуренс

Кім одягла піжамний комплект із топа на бретелях і штанів у принті Onyx Floral Deer - з оленями та квітковими мотивами.

Вартість такого набору, за даними видання, становить 128 доларів.

Топ має регульовані бретелі з атласними бантиками, а штани - прямий крій і пояс зі шнурком.

Поверх піжами Кардаш’ян накинула довгий велюровий халат у відтінку Espresso. Модель із каптуром, поясом і бічними кишенями коштує 138 доларів.

Лоуренс підібрала такі самі штани й халат, проте замість топа на бретелях обрала верх із довгими рукавами.

Лоуренс давно захоплюється родиною Кардаш’ян

Дженніфер неодноразово розповідала про свою любов до сімейного реаліті.

У 2017 році в інтерв’ю Vogue вона згадувала, що на зйомках психологічного трилера "Мати!" для неї облаштували спеціальний "намет Кардаш’ян".

Там були фотографії знаменитої родини, а шоу Keeping Up with the Kardashians показували по колу.

У цьому просторі акторка відпочивала між емоційно складними сценами.

"Моє щасливе місце", - так Лоуренс описувала цей куточок.