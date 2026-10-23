Дженна Ортега раскрыла секрет своей бьюти-рутины: что актриса не любит в уходе

Известная актриса Дженна Ортега, которую многие ассоциируют с готической эстетикой и черным цветом, вне съемочных площадок и красных дорожек выбирает совсем другой подход к красоте. Она призналась, что в повседневной жизни ценит практичность и комфорт, поэтому не стремится тратить много времени на уход за собой.

Как сообщает Wave RBC.UA, об этом она рассказала в интервью для Vogue , посвященном ее личному стилю и бьюти-привычкам.

Повседневный уход звезды

После роли Венздей Аддамс в сериале "Венздей" Ортега стала одной из самых узнаваемых представительниц темной эстетики в современной попкультуре.

Ее образы для публичных выходов часто совмещают черный цвет, драматический макияж, необычные силуэты и готические мотивы. Во время промокампаний актриса также экспериментирует с модой, превращая каждое появление в возможность нового стилистического высказывания.

Однако в повседневной жизни ее бьюти-рутина гораздо проще.

"Я очень практичный человек и ценю комфорт. Не люблю лишних хлопот с уходом", - сказала Дженна.

В частности, актриса не слишком увлекается регулярной окраской ногтей. Хотя во время интервью она появилась с черным маникюром, в обычной жизни предпочитает обходиться без лака.

Такой выбор отвечает ее стремлению избегать лишних процедур и не усложнять ежедневную рутину.

Дженна Ортега (фото: Getty Images)

Актриса часто экспериментирует

Контраст между эффектными выходами Ортеги и ее повседневными повадками напоминает, что узнаваемый стиль не обязательно должен определять все аспекты жизни. На красных дорожках актриса смело экспериментирует с готическим гламуром, тогда как вне работы предпочитает свободу и неприхотливость.

В то же время Дженна отдает себе отчет, насколько важной для ее карьеры стала роль Венздей.

По ее словам, этот персонаж навсегда останется частью ее профессиональной истории и будет влиять на то, как ее будут воспринимать зрители. Именно поэтому образ Венздей до сих пор ассоциируется с Ортегой, даже когда ее собственные предпочтения оказываются гораздо проще.