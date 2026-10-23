Дженна Ортега розкрила секрет своєї б’юті-рутини: що акторка не любить у догляді

Акторка, відома готичними образами та роллю Венздей, зізналася, чому в повсякденному житті відмовляється від лаку для нігтів і складних б’юті-ритуалів
Відома акторка Дженна Ортега, яку багато хто асоціює з готичною естетикою та чорним кольором, за межами знімальних майданчиків і червоних доріжок обирає зовсім інший підхід до краси. Вона зізналася, що в щоденному житті цінує практичність і комфорт, тому не прагне витрачати багато часу на догляд за собою.
Як повідомляє Wave RBC.UA, про це вона розповіла в інтерв’ю для Vogue, присвяченому її особистому стилю та б’юті-звичкам.
Після ролі Венздей Аддамс у серіалі "Венздей" Ортега стала однією з найвпізнаваніших представниць темної естетики в сучасній попкультурі.
Її образи для публічних виходів часто поєднують чорний колір, драматичний макіяж, незвичні силуети та готичні мотиви. Під час промокампаній акторка також експериментує з модою, перетворюючи кожну появу на можливість для нового стилістичного висловлювання.
Однак у повсякденному житті її б’юті-рутина значно простіша.
"Я дуже практична людина й ціную комфорт. Не люблю зайвих клопотів із доглядом", - сказала Дженна.
Зокрема, акторка не надто захоплюється регулярним фарбуванням нігтів. Хоча під час інтерв’ю вона з’явилася з чорним манікюром, у звичайному житті воліє обходитися без лаку.
Такий вибір відповідає її прагненню уникати зайвих процедур і не ускладнювати щоденну рутину.
Контраст між ефектними виходами Ортеги та її повсякденними звичками нагадує, що впізнаваний стиль не обов’язково має визначати всі аспекти життя. На червоних доріжках акторка сміливо експериментує з готичним гламуром, тоді як поза роботою віддає перевагу свободі та невибагливості.
Водночас Дженна усвідомлює, наскільки важливою для її кар’єри стала роль Венздей.
За її словами , цей персонаж назавжди залишиться частиною її професійної історії та впливатиме на те, як її сприйматимуть глядачі. Саме тому образ Венздей і досі асоціюється з Ортегою, навіть коли її власні вподобання виявляються набагато простішими.