Дженна Ортега розкрила секрет своєї б’юті-рутини: що акторка не любить у догляді

Відома акторка Дженна Ортега, яку багато хто асоціює з готичною естетикою та чорним кольором, за межами знімальних майданчиків і червоних доріжок обирає зовсім інший підхід до краси. Вона зізналася, що в щоденному житті цінує практичність і комфорт, тому не прагне витрачати багато часу на догляд за собою.

Як повідомляє Wave RBC.UA, про це вона розповіла в інтерв’ю для Vogue , присвяченому її особистому стилю та б’юті-звичкам.

Повсякденний догляд зірки

Після ролі Венздей Аддамс у серіалі "Венздей" Ортега стала однією з найвпізнаваніших представниць темної естетики в сучасній попкультурі.

Її образи для публічних виходів часто поєднують чорний колір, драматичний макіяж, незвичні силуети та готичні мотиви. Під час промокампаній акторка також експериментує з модою, перетворюючи кожну появу на можливість для нового стилістичного висловлювання.

Однак у повсякденному житті її б’юті-рутина значно простіша.

"Я дуже практична людина й ціную комфорт. Не люблю зайвих клопотів із доглядом", - сказала Дженна.

Зокрема, акторка не надто захоплюється регулярним фарбуванням нігтів. Хоча під час інтерв’ю вона з’явилася з чорним манікюром, у звичайному житті воліє обходитися без лаку.

Такий вибір відповідає її прагненню уникати зайвих процедур і не ускладнювати щоденну рутину.

Дженна Ортега (фото: Getty Images)

Акторка часто експериментує

Контраст між ефектними виходами Ортеги та її повсякденними звичками нагадує, що впізнаваний стиль не обов’язково має визначати всі аспекти життя. На червоних доріжках акторка сміливо експериментує з готичним гламуром, тоді як поза роботою віддає перевагу свободі та невибагливості.

Водночас Дженна усвідомлює, наскільки важливою для її кар’єри стала роль Венздей.

За її словами , цей персонаж назавжди залишиться частиною її професійної історії та впливатиме на те, як її сприйматимуть глядачі. Саме тому образ Венздей і досі асоціюється з Ортегою, навіть коли її власні вподобання виявляються набагато простішими.