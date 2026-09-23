"Очень стильная". Ирина Билык изменила прическу и цвет волос

Артистка сделала ставку на платиновый блонд и кудри
Народная артистка Украины Ирина Билык продемонстрировала новый образ, чем привлекла внимание поклонников. Певица показалась на новых фото с короткими вьющимися волосами платинового оттенка.
Как сейчас смотрится звезда, узнайте в материале Wave RBC.UA.
В новом образе певица появилась в рамках коллаборации с Анной Буткевич. Она опубликовала фото с Ириной и режиссером Аланом Бадоевым, с которым они работали над новым клипом на песню "Не ты, а я".
На опубликованных кадрах Билык предстала с короткими вьющимися волосами платинового оттенка. Раньше она демонстрировала ровные волосы или укладки с легкими волнами.
Эффективности новому луку добавили кожаный жилет, коричневые брюки и большие очки в черной оправе.
Смена имиджа понравилась поклонникам певицы. В комментариях они активно обсуждали новую прическу и оставляли комплименты.
Ирина Билык с новой прической (фото: instagram.com/annabutkevych.official)
По словам артисток, видеоработа объединяет три творческих мира - Буткевич, Билык и Бадоева. Клип является продолжением истории "Не ты, а я" о двух женщинах и одной любви, которую они рассказали в формате осенней новеллы.
"Три разных творческих мира встретились в одной осенней новелле - о выборе, о любви, о том, что остается с нами даже тогда, когда кажется, что все уже давно позади", - говорилось в описании.