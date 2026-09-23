"Очень стильная". Ирина Билык изменила прическу и цвет волос

Ирина Билык показала новую прическу

В новом образе певица появилась в рамках коллаборации с Анной Буткевич. Она опубликовала фото с Ириной и режиссером Аланом Бадоевым, с которым они работали над новым клипом на песню "Не ты, а я".

На опубликованных кадрах Билык предстала с короткими вьющимися волосами платинового оттенка. Раньше она демонстрировала ровные волосы или укладки с легкими волнами.

Эффективности новому луку добавили кожаный жилет, коричневые брюки и большие очки в черной оправе.

Билык поразила новой прической (фото: instagram.com/annabutkevych.official)

Как отреагировали поклонники

Смена имиджа понравилась поклонникам певицы. В комментариях они активно обсуждали новую прическу и оставляли комплименты.

"Как хороша Ирочка".

"Ируся стала похожа на свою куму Алину Гроссу".

"Ирина Билык очень стильна".

"Ирочка с кудрями просто невероятная".

"У пани Ирины прекрасная прическа".

"Невероятно хороший образ".

"Классный имидж у Ирины, ей подходит".

Ирина Билык с новой прической (фото: instagram.com/annabutkevych.official)

Что известно о новом клипе Билык и Буткевич

По словам артисток, видеоработа объединяет три творческих мира - Буткевич, Билык и Бадоева. Клип является продолжением истории "Не ты, а я" о двух женщинах и одной любви, которую они рассказали в формате осенней новеллы.

"Три разных творческих мира встретились в одной осенней новелле - о выборе, о любви, о том, что остается с нами даже тогда, когда кажется, что все уже давно позади", - говорилось в описании.