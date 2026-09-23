"Очень стильная". Ирина Билык изменила прическу и цвет волос
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"Очень стильная". Ирина Билык изменила прическу и цвет волос

Артистка сделала ставку на платиновый блонд и кудри

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Ирина Билык (фото: facebook.com/bilyk.iryna)
Дата: 23 сентября 2026

Народная артистка Украины Ирина Билык продемонстрировала новый образ, чем привлекла внимание поклонников. Певица показалась на новых фото с короткими вьющимися волосами платинового оттенка.

Как сейчас смотрится звезда, узнайте в материале Wave RBC.UA.

Ирина Билык показала новую прическу

В новом образе певица появилась в рамках коллаборации с Анной Буткевич. Она опубликовала фото с Ириной и режиссером Аланом Бадоевым, с которым они работали над новым клипом на песню "Не ты, а я".

На опубликованных кадрах Билык предстала с короткими вьющимися волосами платинового оттенка. Раньше она демонстрировала ровные волосы или укладки с легкими волнами.

Эффективности новому луку добавили кожаный жилет, коричневые брюки и большие очки в черной оправе.

Билык поразила новой прической (фото: instagram.com/annabutkevych.official)

Как отреагировали поклонники

Смена имиджа понравилась поклонникам певицы. В комментариях они активно обсуждали новую прическу и оставляли комплименты.

  • "Как хороша Ирочка".
  • "Ируся стала похожа на свою куму Алину Гроссу".
  • "Ирина Билык очень стильна".
  • "Ирочка с кудрями просто невероятная".
  • "У пани Ирины прекрасная прическа".
  • "Невероятно хороший образ".
  • "Классный имидж у Ирины, ей подходит".

&quot;Очень стильная&quot;. Ирина Билык изменила прическу и цвет волосИрина Билык с новой прической (фото: instagram.com/annabutkevych.official)

Что известно о новом клипе Билык и Буткевич

По словам артисток, видеоработа объединяет три творческих мира - Буткевич, Билык и Бадоева. Клип является продолжением истории "Не ты, а я" о двух женщинах и одной любви, которую они рассказали в формате осенней новеллы.

"Три разных творческих мира встретились в одной осенней новелле - о выборе, о любви, о том, что остается с нами даже тогда, когда кажется, что все уже давно позади", - говорилось в описании.

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