"Дуже стильна". Ірина Білик змінила зачіску і колір волосся
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"Дуже стильна". Ірина Білик змінила зачіску і колір волосся

Артистка зробила ставку на платиновий блонд і кучері

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Ірина Білик (фото: facebook.com/bilyk.iryna)
Дата: 23 вересня 2026

Народна артистка України Ірина Білик продемонструвала новий образ, чим привернула увагу шанувальників. Співачка показалася на нових фото з коротким кучерявим волоссям платинового відтінку.

Як зараз виглядає зірка, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

Ірина Білик показала нову зачіску

У новому образі співачка з'явилася у межах колаборації з Анною Буткевич. Саме вона опублікувала фото з Іриною та режисером Аланом Бадоєвим, з яким вони працювали над новим кліпом на пісню "Не ти, а я".

На опублікованих кадрах Білик постала з коротким кучерявим волоссям платинового відтінку. Раніше вона демонструвала рівне волосся або укладки з легкими хвилями.

Ефектності новому луку додали шкіряний жилет, коричневі штані та великі окуляри в чорній оправі.

Білик вразила новою зачіскою (фото: instagram.com/annabutkevych.official)

Як відреагували шанувальники

Зміна іміджу сподобалася прихильникам співачки. У коментарях вони активно обговорювали її нову зачіску та залишали компліменти.

  • "Яка гарна Ірочка".
  • "Іруся стала схожа на свою куму Аліну Гросу".
  • "Ірина Білик дуже стильна".
  • "Ірочка з кучерями просто неймовірна".
  • "У пані Ірини прекрасна зачіска".
  • "Неймовірно гарний образ".
  • "Класний імідж в Ірини, їй личить".

&quot;Дуже стильна&quot;. Ірина Білик змінила зачіску і колір волоссяІрина Білик з новою зачіскою (фото: instagram.com/annabutkevych.official)

Що відомо про новий кліп Білик та Буткевич

За словами артисток, відеоробота поєднує три творчі світи - Буткевич, Білик та Бадоєва. Кліп є продовженням історії "Не ти, а я" про двох жінок та одне кохання, яку вони розповіли у форматі осінньої новели.

"Три різні творчі світи зустрілися в одній осінній новелі - про вибір, про любов, про те, що залишається з нами навіть тоді, коли здається, що все вже давно позаду", - йшлося в описі.

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