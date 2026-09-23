"Дуже стильна". Ірина Білик змінила зачіску і колір волосся

Ірина Білик показала нову зачіску

У новому образі співачка з'явилася у межах колаборації з Анною Буткевич. Саме вона опублікувала фото з Іриною та режисером Аланом Бадоєвим, з яким вони працювали над новим кліпом на пісню "Не ти, а я".

На опублікованих кадрах Білик постала з коротким кучерявим волоссям платинового відтінку. Раніше вона демонструвала рівне волосся або укладки з легкими хвилями.

Ефектності новому луку додали шкіряний жилет, коричневі штані та великі окуляри в чорній оправі.

Білик вразила новою зачіскою (фото: instagram.com/annabutkevych.official)

Як відреагували шанувальники

Зміна іміджу сподобалася прихильникам співачки. У коментарях вони активно обговорювали її нову зачіску та залишали компліменти.

"Яка гарна Ірочка".

"Іруся стала схожа на свою куму Аліну Гросу".

"Ірина Білик дуже стильна".

"Ірочка з кучерями просто неймовірна".

"У пані Ірини прекрасна зачіска".

"Неймовірно гарний образ".

"Класний імідж в Ірини, їй личить".

Ірина Білик з новою зачіскою (фото: instagram.com/annabutkevych.official)

Що відомо про новий кліп Білик та Буткевич

За словами артисток, відеоробота поєднує три творчі світи - Буткевич, Білик та Бадоєва. Кліп є продовженням історії "Не ти, а я" про двох жінок та одне кохання, яку вони розповіли у форматі осінньої новели.

"Три різні творчі світи зустрілися в одній осінній новелі - про вибір, про любов, про те, що залишається з нами навіть тоді, коли здається, що все вже давно позаду", - йшлося в описі.